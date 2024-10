Fue durante los operativos efectuados el fin de semana en los que se realizaron 5.165 test de alcoholemia, cuatro rodados fueron retenidos y se labraron 163 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

https://energia-argentina.ypf.com/ https://energia-argentina.ypf.com/

En el marco de los dispositivos de prevención que se llevaron a cabo durante el fin de semana en las rutas y accesos de la provincia, el Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, controló un total de 9.123 vehículos y retiró de la vía pública a 58 conductores alcoholizados, resaltando que se detectó y detuvo a un conductor que había superado la máxima medición del alcoholímetro en el desarrollo de los operativos en Comodoro Rivadavia.

Durante los procedimientos se realizaron 5.165 test de alcoholemia, contando con la colaboración de las Unidades Regionales de la Policía del Chubut y de distintos organismos municipales, provinciales y nacionales.

*Rawson y Playa Unión*

Los controles de fiscalización y prevención se realizaron sobre el ingreso a Rawson, tanto sobre la Ruta Provincial Nº 7 como por la Ruta Nacional Nº 25, incluyendo el casco urbano. También se dispusieron controles de alcoholemia en los ingresos a Playa Unión. Se controlaron 1.049 vehículos, se realizaron 933 test de alcoholemia con 3 casos positivos, se labraron 12 infracciones y no se retuvo ningún automóvil.

*Trelew y Gaiman*

En Trelew, los operativos de fiscalización se efectuaron en distintos puntos del casco urbano y en la periferia de la ciudad, así como también en la Ruta Nacional Nº 3 en ingreso norte y sur.

En total, se verificaron 1.079 vehículos, se realizaron 1.063 test de alcoholemia y se detectó a 31 conductores en estado de ebriedad. Se efectuaron 50 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y se retuvieron dos rodados.

A su vez, en Gaiman, se controlaron 49 vehículos, se practicaron las alcoholemias a todos los conductores, se comprobaron dos casos positivos, se labraron dos infracciones y no se retuvo ningún vehículo.

*Comodoro Rivadavia y Rada Tilly*

Los operativos en Comodoro Rivadavia se efectuaron en el centro de la ciudad y también en distintos puntos de la periferia, en el acceso oeste por Ruta Nacional Nº 26 y acceso sur por Ruta Nacional Nº 3. Se controlaron 2.485 vehículos, se realizaron 1.191 test de alcoholemia, se detectó a 14 conductores en estado de ebriedad, se registraron 51 infracciones y se retuvieron dos automóviles.

En la localidad de Rada Tilly, se controlaron 238 vehículos, se efectuaron 178 alcoholemias, no se comprobaron casos positivos, no se labraron infracciones ni se retuvo ningún rodado.

*Comarca Andina, Esquel y Trevelin*

En la zona cordillerana las tareas de prevención tuvieron lugar sobre las rutas y accesos a Cholila, El Maitén, El Hoyo, Epuyén y Lago Puelo con un total de 2.044 vehículos verificados en diversos controles.

En estos operativos, se efectuaron 1.118 test de alcoholemia, se detectaron tres conductores alcoholizados, se labraron 27 infracciones y no se retuvo ningún automóvil.

En Esquel, fueron controlados 1.187 vehículos, se realizaron 550 alcoholemias, se registraron cinco conductores alcoholizados, se labraron 19 infracciones y no se retuvo ningún automóvil.

A su vez, en Trevelin, se controlaron 65 vehículos, se les hicieron los test de alcoholemia a todos los conductores y no se comprobó ningún caso positivo. Además, no se registró ninguna infracción, ni se retuvo ningún rodado.

*José de San Martín, Tecka, Gobernador Costa y Río Senguer*

En José de San Martín, se controlaron 201 vehículos, no hubo alcoholemias positivas, no se labraron infracciones, ni tampoco se retuvieron vehículos. En Tecka, se controlaron 321 vehículos, no se registraron alcoholemias positivas, no se labraron infracciones ni se retuvo ningún rodado.

En Gobernador Costa, se controlaron 384 vehículos, no se realizaron test de alcoholemia, se labraron 2 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y no se retuvo ningún automóvil.

Por último, en Río Senguer, se controlaron 21 vehículos, se realizaron 18 test de alcoholemia, no se registró ningún caso positivo, no se labró ninguna infracción y tampoco se retuvieron automóviles.