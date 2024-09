Sólo el 26% de los niños de primer  y el 33% de sexto grado están vacunados

Silvia Villegas, jefa del Departamento de Enfermería del Área Externa del Hospital Regional, comentó a ABC Radio por FM Records que “Estamos muy preocupados porque no estamos pudiendo avanzar con las metas de vacunación con los niños de primer y sexto año en las escuelas. A pesar de todas las estrategias que implementamos no podemos superar el 95% de vacunación de todos los niños del Departamento Escalante”.

Luego indicó que “Si bien este es un problema nacional, nos propusimos en el Departamento Escalante llegar al 95% de cobertura de la vacunación para proteger la salud y la vida de los niños frente a las enfermedades prevenibles y que solo se puede prevenir con la vacunación”.

Villegas reveló que “Estamos terminando septiembre y en nuestra zona en los niños de primer grado sólo estamos cubriendo el 26% con vacunación, mientras que en los de sexto grado estamos en el 33%. Estos son porcentajes bajísimos y si bien implementamos toda una serie de estrategias diferentes nos seguimos topando con el obstáculo de que los padres no los estén llevando a vacunar o se niegan a que vacunemos a sus hijos”.

La especialista dijo que “No creo que se trate de un tema de antivacunas, sino que influye mucho la desinformación que sí la atribuimos a los movimientos antivacunas que en los tiempos del Covid instalaron la desconfianza en que las vacunas no son seguras; pero las vacunas son muy seguras y al no vacunarlos los ponemos en riesgo de enfermedades graves como la poliomielitis y otras enfermedades”.

En ese marco, resaltó que “Siempre buscamos que se genere un proceso de vacunación extendido y de la forma más amigable posible para que se haga de manera amigable con los niños y la familia que va a proteger la salud y la vida, aunque a veces nos encontramos con situaciones donde debe intervenir la Justicia porque ante debemos priorizar el derecho del niño y el derecho a la salud con el cumplimiento del calendario vacunatorio”.