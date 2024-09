Martínez: “Lo de Milei no fue ni chicha ni limonada porque no hizo un discurso político”

Germán Martínez, presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, manifestó a ABC Radio por FM Records que “El intercambio fue un echo menor en el contexto general. Compartimos dos años en el Congreso y él sabe como trabajo yo, y yo sé como él no trabaja. Lo de ayer no fue ni chicha ni limonada porque el presidente no hizo un discurso político y sólido para darle un marco conceptual al Presupuesto 2025, pero tampoco detalló los supuestos macroeconómicos y tampoco revisó la estructura programática del gasto en cada Ministerio”.

“En medio de todo esto lo que más me preocupa es la distancia creciente que va teniendo su palabra de la vida cotidiana de los argentinos. Milei no habla de producción, trabajo, educación, salud, ciencia y tecnología, obras públicas, el destino de las cajas de jubilaciones no transferidas a las provincias y no habla de tarifas. Hay que preguntarse de qué y a quiénes les habla el presidente porque hace rato viene perdiendo penetración en los argentinos”, agregó.

El legislador opositor sostuvo que “En los ´90 hablábamos si éramos ciudadanos o consumidores, ahora parece ser que lo único importante es pagar impuestos que Milei quiere aumentarlos; porque excepto lo del impuesto PAIS y Bienes Personales planifica cobrar más impuestos para el año que viene”.

Luego expresó que “Las inconsistencias económicas y políticas son muy serias, pero nuestro bloque se comportó con seriedad participando de la reunión y ahora vamos a participar de la comisión para analizar y cuestionar cada una de las partidas desde nuestra mirada opuesta a la de Milei”.

“Hicimos todo lo posible con nuestro bloque de Unión por la Patria para rechazar el veto de Milei a la ley de los haberes previsionales y conseguimos 153 votos de coherencia con lo que votamos en junio con la media sanción; pero falta coherencia de la dirigencia política que se dice opositora y termina avalando los deseos del presidente, tal como sucedió con el grupo de los diputados radicales y otros que se sumaron”, subrayó.

Finalmente, Martínez indicó que “Qué van a hacer los diputados con los gobernadores ahora que Milei les pide un nuevo ajuste por 60.000 millones de dólares, porque son los mismos gobernadores que se están haciendo cargo de todo lo que ya se recortó con los subsidios al transporte, al Fondo de Incentivo Docente y muchos otros rubros. Qué va a hacer el gobernador de Chubut, yo sé lo que harán nuestros legisladores y en este tiempo hace falta fortalecer la coherencia”.