Gaitán: “Se paralizaron obras pluviales por el recorte de fondos del Gobierno nacional”

Ricardo Gaitán, secretario Operativo del Municipio de Comodoro Rivadavia, señaló a ABC Radio por FM Records que “En los últimos días se vinieron haciendo las limpiezas de canales, pluviales y sumideros lo que hizo que felizmente pudiéramos sobrellevar la situación en toda la madrugad. Desde las 6 de la tarde y hasta las 8 de la mañana habían caído 52 mm en el acumulado y con la pleamar tuvimos la complicación de que la marea alta no dejaba drenar el agua, pero luego comenzó a bajar el agua”.

“Todavía el transporte publico en las zonas de la Fracción 14 y 15 no estan circulando y queremos reestablecer la trama vial para que puedan retornar los recorridos que estan suspendidos”, agregó.

Gaitán anticipó que “Vamos a tener chubascos hasta las 6 de la tarde y a partir de ahí cesaría la lluvia, pero igual seguimos trabajando activamente con todas las cuadrillas y reforzando la limpieza de algunos pluviales. Más allá que desde el área de Desarrollo Social se había entregado nylon en todas las vecinales, igualmente hemos recibido muchos llamados y acudimos a todos”.

El funcionario municipal describió que “Lamentablemente con la excusa de que no hay plata, desde el Gobierno nacional se suspendió la obra del pluvial de la Av. Chile para evitar las inundaciones en la propia avenida, la calle Congreso y Kennedy al fondo. Quedó desierto el inicio de obra porque no se transfirieron los fondos y desde el Municipio no se pueden cubrir esos costos”.