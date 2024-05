Dijo ser “curandero”: prisión preventiva para un sujeto al que se le imputó un abuso sexual con acceso carnal

La policía de la Provincia detuvo a un individuo vinculado con varios casos de abusos sexuales que eran investigados en los últimos días en la Fiscalía de Rawson. La detención fue efectuada por la División de Investigaciones Policiales de Rawson. A pedido de la Fiscal General Jefe de Rawson, Florencia Gómez y del procurador de fiscalía Leonardo Cheuqueman, la jueza de garantías Eve Ponce le imputó el delito de abuso sexual simple en concurso real con acceso carnal en contexto de violencia de género.

Fue detenido con prisión preventiva por el plazo de seis meses. El imputado fue asistido por el defensor oficial de turno, Miguel Moyano. Este miércoles 1 de mayo en la Oficina Judicial de Rawson se realizó la audiencia de control de detención en donde además, la fiscal general Florencia Gómez y su equipo de trabajo, le hicieron conocer los hechos por los cuales comenzará a ser investigado, a fin de que pueda ejercer su legítima defensa. Hasta el momento se reunieron profusas pruebas en contra del imputado, que no tiene arraigo en la zona, al punto tal que vive en el interior de su furgón Peugeot Boxer.

La expectativa de pena tiene márgenes de 6 años de mínima y 19 años de máxima. En caso de ser hallado culpable cuando el proceso penal termine, la pena que recaerá en su contra de mantenerse esa imputación, será de cumplimiento efectivo. Esto significa que en caso de seguir el proceso en libertad podría fugarse, de allí el pedido de la prisión preventiva.

Al intentar darse a la fuga durante su detención, demostró también una conducta renuente al accionar de la Policía y la Justicia. De allí a la necesidad expresada por la fiscal General Florencia Gómez para que proceso iniciado en su contra sea con prisión preventiva.

En la capital provincial, produjo tres hechos en el fin de semana y familiares de la víctima realizaron las denuncias tras lo cual se activó una investigación que en menos de 48 horas dio sus frutos lográndose la detención del individuo de quien por razones legales, no se puede brindar oficialmente su identidad.

La detención se produjo en Trelew como corolario de una discreta investigación en un domicilio de esa ciudad. Oriundo de Caleta Olivia (Santa Cruz), el imputado dijo en la audiencia “vender cositas en la calle” y ser “curandero”. Se movilizaba en un vehículo Peugeot Boxer y fue detenido en una estación de servicio de salida de Trelew a Puerto Madryn, tras una persecución en la que intervinieron varios móviles policiales por varias avenidas y calles de Trelew. Fue necesaria la participación del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) al punto tal que uno de sus móviles fue colisionado por el furgón que conducía el imputado, poniendo en riesgo la integridad de algunos policías. Finalmente, fue detenido, no obstante la resistencia que opuso.

Asimismo las víctimas de los abusos sexuales que se investigan ocurridos en Rawson, tiene la debida protección del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito, resguardo que incluye no solo no revelar su identidad, sino también que no se conozcan detalles de lo ocurrido, ya que se tratan de delitos de instancia privada en donde la información pública está vedada.

El imputado tiene causas abiertas por delitos sexuales en la ciudad de Trelew, con modus operandi similares a los ocurridos en Rawson.