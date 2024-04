Alianiello: “No hay certeza de que puedan aprobar la Ley Ómnibus la semana que viene”

María Eugenia Alianiello, diputada nacional de Unión por la Patria de Chubut, manifestó en ABC Radio por FM Records que “En principio tomamos con preocupación la nueva Ley Ómnibus, la misma que nos provoco el DNU de principios de año. La situación para nuestro bloque es la misma que tuvimos cuando fracasó el primer intento de la ley, si bien se han quitado capítulos como el de pesca sabemos que contempla un montón de modificaciones que tiene alto impacto en la zona patagónica tal es el caso de Ganancias”.

Agregó que “Ya había negociaciones del oficialismo con otros bloques y han podido avanzar, aunque eso no da la certeza de que puedan aprobarlo la semana que viene y veremos que sucede el lunes a las 11 de la mañana cuando se convoque a la sesión”.

La legisladora indicó que “Con otros compañeros venimos insistiendo en darle tratamiento al DNU y el estamos bastante cercanos a lograrlo, viendo que el oficialismo no tiene los números para aprobarlo. Estamos con la certeza que hay que darle tratamiento para que el DNU no siga vigente y sabiendo que es lo más importante para el presidente (Javier Milei)”.

Finalmente resaltó que “Creo que en el tema de las privatizaciones habrá disidencias y espero que los gobernadores y diputados de las provincias no las acompañen porque es realmente grave lo que esta sucediendo”.