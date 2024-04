Linares: “No es buena la intromisión de la política en la Justicia”

Carlos Linares, senador nacional por Chubut de Unión por la Patria, señaló a ABC Radio por FM Records que “No estoy muy en el tema de la causa de Emergencia Climática y la destitución de los fiscales en Comodoro Rivadavia, pero me parece que la intromisión de la política en la Justicia (por los dichos del vicegobernador Gustavo Menna y la diputada Ana Clara Romero) no es buena porque se debe investigar y si hay razones o no las hay para enjuiciar lo debe decidir la propia Justicia. Eso vale para la provincia y para el ámbito nacional, ahora y siempre”.

El ex intendente de Comodoro Rivadavia agregó que “Tengo absoluta tranquilidad de lo que se hizo en la gestión durante el momento tremendo de la emergencia, conozco el laburo que hicieron Abel Boyero y Palomeque durante un momento muy difícil en el que se armó una nueva idea de cómo encarar una situación de esas características; porque hay que vivir un momento como ese y tener que tomar decisiones constantemente mientras la gente la esta pasando muy mal”.

Por otra parte, se refirió a los dichos del senador libertario Francisco Paoltroni y remarcó que “Estoy azorado por los exabruptos del senador de La Libertad Avanza que no es la primera vez que hace algo así, pero va en concordancia con lo que hacen habitualmente. Seguramente en el bloque vamos a tratar un repudio generalizado o si amerita algo más porque lo que dijo es aberrante y quiero destacar la respuesta de la senadora Sagasti que no lo dejó pasar”.