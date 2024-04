Luenzo: “Lo que hace el actual presidente con el tema Malvinas es vergonzoso”

El periodista y ex senador Alfredo Luenzo señaló a ABC Radio que “Nada me extraña porque alguien que se inspira para gobernar con un perro muerto no hay nada más que decir. Lo que hace el actual presidente con el tema Malvinas es vergonzoso, porque dice que su referente es Margaret Thatcher en el contexto del 2 de abril con lo que eso significa para todo el país y especialmente para los patagónicos. Creo que no tiene la noción de lo que significa Malvinas ayer, hoy y siempre”.

Posteriormente expresó que “No hay adjetivos para calificar este desprecio por lo que significa para el sentimiento patriótico Malvinas, no solamente en el marco del 2 de abril, sino en el contexto de la Antártida y todas sus derivaciones como la implicancia que tiene para la OTAN la región”.

“No estamos hablando del pasado, sino del futuro y de los recursos naturales y la Patagonia en particular en una situación extremadamente delicada. No sé si no se dan cuenta o realmente estamos gobernados por intereses que no representan a los argentinos”, resaltó.

Luenzo manifestó que “Yo estuve en el acto del 2 de abril en Lago Puelo y la fuerza con que se cantó el himno me dio esperanza, el pueblo encontró en Malvinas un lugar donde reivindicar lo que significan la Patria y los valores nacionales, frente al desmantelamiento de tantas cosas que se hemos ganado en la década ganada con la ampliación de derechos”.

Finalmente se refirió a la postura de los gobernadores patagónicos y dijo que “Claudio Vidal fue muy contundente este fin de semana y dijo que en este marco no deben contar con los votos de Santa Cruz. “Nacho” Torres dio una señal muy clara cuando se trató de defender los intereses de Chubut y ahora habrá que ver que hacen nuestros representantes porque es clave parar el DNU como ya se hizo en el Senado. En el marco de la institucionalidad hay que ponerle un freno a este gobierno”.