Santiago Vasconcelos: “Torres pone el freno de mano por un fallo judicial que no va a resolver el conflicto de fondo”

Santiago Vasconcelos, diputado provincial del PO – FITU declaró: “El gobernador Torres levantó todas las amenazas contra Milei a raíz de un fallo judicial que no resuelve el problema de fondo.

El gobierno nacional ya anunció que lo va a apelar pero además, incluso si la corte lo reafirma, está el antecedente de la Ciudad de Buenos Aires que tiene un fallo por la coparticipación que el gobierno de Milei no cumple. Y en el medio, la deuda provincial total mantiene a la provincia al limite de una virtual quiebra.

Pero para lo que sirvió este fallo fue para que Torres retire su amenaza de cortar los envíos de petróleo, sin ninguna negociación con un escenario probable para la provincia de seguir sin los fondos. El gobierno provincial intentará ahora seguir descargando este recorte sobre los trabajadores, a la vez que promoverá la profundización del saqueo capitalista de la mano del resto de los gobernadores patagónicos.

La que fue más a fondo con esta orientación fue Patricia Bullrich en su planteo de llamar a la Meseta central de Chubut como «una planicie donde no hay gente, solo hay un millón de guanacos y esta lleno de minerales. Sucede que en la Meseta, en la zona de Telsen y Gastre, se encontraba el Proyecto Navidad, de la minera canadiense Panamerican Silver, que tuvo la ley de zonificación de Arcioni hecha a su medida, que fue derrotada por la pueblada del Chubutazo en 2021».

“Torres se había metido en una encerrona, porque no estaba realmente dispuesto a cortar los envíos, además del hecho de que gran parte del PRO salió a rechazar la medida, y lo mismo hizo parte de la burocracia sindical petrolera y sectores del PJ, como Macharashvili intendente de Comodoro y Luque, ex candidato a gobernador. Por eso utiliza el fallo para recular y levantar las amenazas al gobierno nacional a cambio de una negociación que no existe. Mientras tanto, Macri, su jefe político, sigue discutiendo un acuerdo con Milei. Está claro que la provincia no va a pelear por los recursos para la educación y la salud con la dirección política del ajustador Torres. Por eso el Partido Obrero de entrada planteó que los trabajadores debemos deliberar y convocar asambleas para tomar medidas que permitan enfrentar este brutal plan de ajuste”.

“Como lo sostuvimos en la legislatura, si queremos frenar la sangría de este ajuste, tenemos que recurrir a la movilización popular, algo incompatible con la confianza en un gobierno que está golpeando los salarios. Por eso hay que prohibir los despidos y las suspensiones, tenemos que avanzar con impuestos progresivos y permanentes a los grandes capitales provinciales para aumentar de forma urgente el presupuesto de educación, salud y viviendo, ante las amenazas de despidos en Comodoro hay que defender un plan de reactivación de YPF cuyo manejo y orientación debe estar bajo control directo de la población trabajadora y salir a la calle por un salario mínimo igual a la canasta familiar patagónica para todos los sectores. Hay que investigar toda la deuda tomada y a sus responsables. Pero estos reclamos no los vamos a conseguir de la mano de un gobierno cuya conducción política tiene como perspectiva profundizar el ajuste y el saqueo”.