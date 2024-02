Avila: «Tenemos que estar unidos en la bandera del trabajo, de la fuerza, y de la democracia”

El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut encabezó este viernes una multitudinaria convocatoria en defensa de la Industria Hidrocarbuífera y el Trabajo en la Cuenca del Golfo San Jorge, cuya movilización culminó en el Centro de la ciudad de Comodoro Rivadavia, donde se desarrolló un imponente acto.

De la movilización también tomaron parte los gremios de Camioneros con su Secretario General, Jorge Taboada y de UOCRA con su titular, Raúl Silva; el Intendente local, Othar Macharashvili y el Gobernador chubutense, Ignacio Torres; y en la misma Jorge Ávila llamó a la solidaridad entre compañeros de diferentes sectores en la ciudad de Comodoro Rivadavia y a recordar los sacrificios de los Trabajadores.

Asimismo, destacó la importancia de “luchar por condiciones laborales justas y defender los derechos de los Trabajadores en un contexto de incertidumbre y cambios en la región”, remarcando que “la caída de las inversiones fue grandísima y que la unidad entre los sindicatos hace que esta movilización sea grande y fuerte, porque a la hora de pelear hay que estar unidos” y que su deseo en este 123° Aniversario de la ciudad “es que terminemos con las movilizaciones, que volvamos a tener Trabajo, porque Comodoro es una ciudad de Trabajo”.

“Vinimos a demostrar la amargura que tiene esta ciudad después de tantos años de haberle dado tanto al país, y de haber dejado la vida tantos Trabajadores en el Campo. Ninguna empresa se acuerda cuando los Trabajadores se van, del sacrificio que hemos hecho por la Industria, cien años de tortura, si se puede mirar así, eso es lo que no le ha quedado a Comodoro”, enfatizó.

Y agregó que “estamos acá por esa historia nuestra, por eso peleamos, para mejorar condiciones, que no se privatice el Banco Nación, ni los intereses de nuestra provincia, de nuestra ciudad y de nuestro país, queremos mantener la riqueza de un Estado nacional que quiere olvidarse de esta ciudad, de la Patagonia; y acá hay Trabajadores que se levantan a las 5 de la mañana a poner el hombro para poder dar al país la riqueza que se le da”.

“Cuando se lucha por la Paz Sociales no hay un solo sindicato, somos los que están defendiendo la Cuenca, los que estamos acá, tenemos que luchar y pelear, porque para eso fuimos hechos y si nos provocan nos obligaran a tomar las calles, y esa sí será provocación del Estado Nacional”, determinó.

‘Loma’ señaló que “cuando dicen que van a sacar las regalías a la provincia de Chubut para castigarla, es ahí donde nosotros tenemos que decir basta, enfrentarlos y decir ¿vamos a dejar que nos saquen el boleto, que los docentes o los empleados de ATE no cobren, que privaticen el Banco Nación que YPF se vaya, vamos a dejar todo eso, o vamos a salir a pelear? Esa es la consigna, salir a buscar cómo vamos a defender esta ciudad”.

“Jamás traicionaremos a los Trabajadores, si tengo en claro que si ellos están mejor en una empresa que viene de afuera, y que da más garantía que lo que haga una empresa estatal, lo voy a defender eso también, porque es sueldo y plata para mis Trabajadores. No tenemos que pensar que vivimos de un Estado sino que hay un Estado que nos necesita a nosotros, y esta es la única manera de hacerlo”, aseveró.

Por otra parte, indicó que “voy a hacer todo lo que tengo que hacer desde la Cámara de Diputados para ayudarles a defenderlo, que tengo un compromiso con mis Trabajadores, pero lo asumí con toda la provincia de Chubut, porque a mí no solo me respalda Petroleros, los hace UOCRA, Camioneros, Comercio, Transporte, La Bancaria, y eso es lo que tengo que agradecer a Comodoro Rivadavia, que me ayudó a llegar al Congreso”.

“Agradezco a todos los que nos acompañan hoy acá, en este Aniversario, triste para Comodoro, feliz quizás para algunos empresarios, porque ya hemos sufrido demasiado, sino miremos cómo quedaron empresas como San Antonio, cómo quedó Tecpetrol, cuántas empresas desaparecieron, y cuántas van a desaparecer con YPF, porque muchas PyMEs van a desaparecer, y somos nosotros junto a ellas quienes tenemos que defender en la región”, continuó.

Ávila sostuvo que “hay que juntarse y si lo hacemos nos podemos quedar con los Yacimientos, los Trabajadores, pero no lo hicimos y hoy tenemos que lamentar que si YPF se llega a ir, que muchas empresas de afuera vengan, y esto es lo que no podemos permitir si no miramos qué cuentas tienen, si tienen presupuesto, si van a tener plata para pagar el mes que viene y van a tener los recursos necesarios para aguantar los salarios de la Industria. Van a tener que tener espaldas y respuestas para los Trabajadores”.

“Tenemos que estar unidos en una sola bandera, la del trabajo, la bandera de la fuerza, la bandera de la democracia”, concluyó.