Un vecino de Comodoro busca trabajo para alimentar a sus hijos y recorre los cestos de basura

José Luis Barrera, un padre de familia desempleado, se encuentra en una situación desesperada al no poder proveer lo básico para sus hijos. Tras perder su trabajo hace un mes, Barrera se ha visto obligado a depender de los restos de una verdulería en Km. 5 para alimentar a sus hijos.

«Hace 30 días me quedé sin trabajo, estoy dependiendo de una verdurlería en Km. 5 de los restos que ellos tiran para darle de comer a mis hijos. Salgo a buscar trabajo, no puedo conseguir nada, me dicen que pase mañana, pasado, todavía no hay novedades. En el centro recorro los restos de basura. Hoy estoy volviendo con las manos vacías» relató.

Con lágrimas en los ojos, Barrera compartió su angustia: «Salgo a buscar trabajo, pero no consigo nada. Me dicen que vuelva mañana, pasado, y aún no hay novedades. En el centro recorro los restos de basura. Hoy estoy volviendo con las manos vacías».

Con dos hijos varones y una niña de 12, 13 y 14 años respectivamente, Barrera enfrenta dificultades adicionales al no poder proporcionarles los elementos básicos para la escuela. «El tema de la escuela, no tienen lápiz, goma, ni zapatillas porque no tengo la posibilidad de comprarles las cosas. No tenemos una comida digna», expresó con pesar.

A pesar de la asistencia limitada que recibe de la Municipalidad en forma de una caja de alimentos al mes, Barrera anhela la oportunidad de trabajar para poder ganarse dignamente el sustento de su familia. «No quiero que me regalen, quiero que me den la posibilidad de ganarlo. Trabajando, esta situación cambiaría», afirmó con determinación.

Quienes deseen colaborar con José Luis Barrera y su familia pueden comunicarse a los siguientes números: 2975097970 – 2975815683. Cualquier ayuda será recibida con gratitud y solidaridad en estos momentos de dificultad extrema.