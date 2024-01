Javier Pastore espera el milagro: «Siento dolor todos los días»

El jugador Javier Pastore, quien fue ofrecido a varios clubes de fútbol argentinos que finalmente decidieron no contratarlo, expresó que «volver a jugar sería un milagro».

El futbolista no encuentra un equipo desde hace varios meses y padece dolores de cadera que lo acercan al retiro.»Sinceramente, lo hago para tener una vida mejor y no tener más dolores. Siento dolor todos los días. También en la vida normal. Tengo que parar esto, no es agradable», expresó.

A sus 34 años, Pastore se verá obligado a retirarse de no aliviarse sus dolores: «Este verano tendré que ver cómo me siento, si puedo seguir jugando o no. Tomaré una decisión, por el momento estoy en stand-by», aseguró.

«Sería un milagro si retomara, volver al fútbol sería un verdadero milagro. Ya se me ha ido un poco de la cabeza pero nunca se sabe».»Siempre soñé con retirarme en Talleres, es lo que siempre soñé de chico. Eso lo va a decir el tiempo, pero mi deseo siempre está» finalizó.