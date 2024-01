Empleadas domésticas: “Parece que Milei nos tiene bronca a los más pobres porque nos saca todo”

Eliana Muñoz, dirigente del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares, expresó a LU4 que “Vamos a estar en el paro del 24, las que podamos nos vamos a organizar y nos sumaremos a la marcha para que este presidente (Javier) Milei cambie un poco y deje de sacarnos los derechos que habíamos conseguido, parece que nos tiene bronca a los más pobres y eso no es justo”.

Luego indicó que “La verdad es que todos los días nos desayunamos con malas noticias y ahora se trata de la quita del Programa Registradas que ayudaba mucho al trabajador y al empleador. Se venía posponiendo hasta diciembre y ahora no se renovó”.

Muñoz explicó que “Con este programa se pudieron blanquear muchas compañeras y así pudieron acceder a una jubilación y una obra social mientras vamos haciendo nuestro trabajo en varias casas” y luego agregó que “Teníamos la esperanza con el otro gobierno que se extendiera un año más, pero este nuevo gobierno no lo extendió para este año y además estamos teniendo despidos, muchos se producen por gente se esta yendo de la ciudad y las compañeras quedan sin trabajo”.

“Hasta ahora los empleadores que se tuvieron que ir ha pagado las indemnizaciones, pero nos quieren sacar eso y nos vamos a tener que pagar nosotras mismas las indemnizaciones; por eso hay muchas compañeras que estan pidiendo los bolsones de comida en el sindicato porque no se puede llegar a fin de mes”, resaltó.

Finalmente sostuvo que “Nos han dicho que no nos van a dar paritarias y eso nos preocupa mucho, esperamos que en febrero las abran porque nuestro sueldo ya no alcanza para llegar hasta el 15 de cada mes más allá que hagamos un gran esfuerzo saliendo muy temprano, dejando los hijos con los vecinos para poder ir a todas las casas que recorremos para trabajar”.