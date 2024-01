La vecinal «30 de octubre» se queda sin insumos para los más chicos y peligra su merienda

Laura Cardozo decidió un tiempo atrás comenzar a realizar una merienda para los chicos de la vecinal «30 de octubre» de Comodoro Rivadavia.

«Esto comenzó durante la pandemia, empezamos con una vianda y una merienda en la tarde. Después de ahí surgió hacer la merienda todos los días. Tomé la decisión yo sola, fue muy difícil, conseguir las cosas, los insumos. Tengo dos compañeras que me ayudan, somos tres por ahora» detalló Cardozo.

«Tenemos 40 niños más 10 familias, ellos vienen a buscar la leche y se retiran» añadió.

«Yo entiendo como está todo, pero cada vez se hace más difícil, es la segunda vez que me pasa. Para Navidad me costó mucho. Yo no pude lograr conseguir golosines, no pude hacer nada. Para Reyes estoy buscando donaciones, ya que no puedo juntar golosinas quería hacer trufas en bolsitas. Quiero hacer eso» explicó.

«El comedor está martes, jueves y sábado»

Cardozo detalló cuales son los insumos que necesitan: «No tenemos leche, azúcar, no tenemos té, nos falta harina, levadura. Uso 4 kilos de harina, dos cajas de leche en polvo y un kilo de azucar. Eso nos estaría faltando».

«Desarrollo Humano nos da una cantidad de leche que es cada vez menos, antes nos daban más surtido, ahora es menos cantidad» indicó.

«Hoy no se da la merienda» declaró.

Para ayudar

«Pueden venir a la vecinal a dejar las cosas, funciona desde las 09:00 de la mañana hasta las 20:00, o se comunican conmigo. 2974783229 (Laura)» finalizó Cardozo.