La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Dirección de Pueblos Originarios y la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, llevará hoy adelante una jornada cultural dedicada a la promoción y el reconocimiento de las culturas de los pueblos originarios.

La actividad se desarrollará de 12 a 21 horas, en el Centro Cultural Kilómetro 8 (CCK8), ubicado en Julio Moreno 574, con una programación que incluirá talleres, charlas, presentaciones musicales, proyecciones audiovisuales y propuestas gastronómicas.

Entre las actividades previstas se encuentra el taller de mapudungun “Petu Chilkatuain Tain Mapudungun”, a cargo de Renzo Galiano, que comenzará a las 9:00 en el espacio Ruka Lawen. Más tarde, a las 12:00, Ana Antisoli brindará un taller de jabones medicinales.

La gastronomía también tendrá un lugar destacado en la programación. A las 13:30 se realizará una degustación de comida quechua y aymara a cargo de Silvia Pizarro.

La agenda continuará a las 14:00 con un nütram, espacio de conversación y reflexión, coordinado por Renzo Galiano. Media hora después, Gladys Seremar y Ezequiel Varone presentarán un repertorio de canciones vinculadas a las expresiones culturales originarias.

A las 15:00 se proyectará el documental Memoria Implacable, seguido de una conexión virtual con su directora, Paula Rodríguez Sickert, para dialogar sobre la producción audiovisual y las temáticas abordadas en la obra.

Las actividades retomarán a las 19:00 con la presentación del fanzine Warriache, de Héctor Allende. Luego, a las 19:30, se exhibirá el documental Andalgalá en 6, presentado por el Foro Ambiental y Social de la Patagonia.

La propuesta cultural continuará a las 20:00 con una presentación musical del Taller de Charangos de la Secretaría de Cultura. A las 20:30 será el turno del músico Patricio Cunningham, mientras que el cierre de la jornada está previsto para las 20:45 con la presentación de Ülkantun, a cargo de Renzo Galiano.

Desde la organización destacaron que el encuentro busca generar espacios de intercambio, aprendizaje y difusión de los saberes ancestrales, fortaleciendo el reconocimiento y la valoración de las culturas originarias presentes en la región.