Veredicto de culpabilidad para el odontólogo acusado de abuso sexual simple

Este mediodía, en la sala de audiencias n°1 de la Oficina Judicial, la jueza Karina Breckle de la ciudad de Rawson, dio lectura al veredicto, en el marco del juicio oral y público contra F.R.F.D (50), denunciado como autor del delito de abuso sexual simple y en contexto de ley de protección integral de la mujer. En este contexto, la magistrada, consideró que mediante la prueba producida en el debate, la fiscalía logró acreditar su teoría del caso. En consecuencia, resolvió declarar al acusado autor penalmente responsable en relación a los hechos imputados ocurridos el martes 27 de junio de 2023, a las 10:30, en un consultorio odontológico donde el acusado desarrolla su actividad profesional. (Los protocolos de información para este tipo de casos, recomiendan no brindar las identidades completas, a los fines de evitar el proceso de revictimización). Asimismo, ordenó a la oficina judicial, la organización de la audiencia de cesura. En ese acto judicial se discutirá la pena que deberá cumplir el condenado.

Por otra parte, en la síntesis de los fundamentos de su decisión, la jueza, destacó que las declaraciones de la víctima, realizadas en cámara Gesell, lograron acreditar la incomodidad de la adolescente ante los acercamientos y comportamientos impropios ejecutados por el acusado.

Cómo podemos prevenir los abusos

UNICEF recomienda promover el autoconocimiento de los niños, niñas y adolescentes, del cuerpo y sus distintas partes, incluyendo las privadas; que sepan nombrarlas de manera adecuada.

Les ayudará saber distinguir los tipos de caricias, las emociones y sentimientos que provocan: vergüenza, alegría, angustia, temor, agrado, desagrado y placer. En la medida que reconozcan aquellas cuestiones que son placenteras, podrán evitar las que les generan displacer.

También deben reconocer la diferencia entre los secretos “buenos” (producen alegría y se guardan para darle una sorpresa a alguien o agradarle) y los “malos” (causan malestar, inquietud, miedo, culpa, y no se deben guardar).

Brindarles seguridad en sí mismos, en sí mismas y que se atrevan a decir ¡NO! cuando algo les desagrade, les genere malestar y no lo deseen, son medidas para evitar situaciones que les puedan exponer a la violencia.

Es importante ampliar el conocimiento de sus derechos y el desarrollo de habilidades para hacerlos valer y tomar decisiones responsables con relación a su salud sexual y su bienestar general, teniendo en cuenta el nivel de madurez y las capacidades que posean.

La comunicación es otro elemento central para abordar tanto los temas relativos a la sexualidad, como otros relacionados con la cotidianidad del niño y la niña. Crear un clima de confianza para aclarar sus preocupaciones sin temor a represalias y hacerles saber que pueden recurrir a personas de confianza (madres, padres, otros familiares, docentes, personal médico, trabajadores sociales…) en caso de que lo necesiten, los preparará para buscar ayuda.

En el Ministerio Público Fiscal, el SAVD ofrece asesoramiento prejudicial, es decir, un espacio con profesionales especializadas donde consultar antes de decidirse a formalizar una denuncia.