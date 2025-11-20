Realizan una jornada de visibilización por el 36° aniversario de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

Este jueves, distintas áreas municipales y organizaciones comunitarias llevaron adelante una jornada de visibilización en conmemoración del 36° aniversario de la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, un tratado internacional que desde 1989 establece estándares de protección integral y reconoce a las infancias como sujetos de derecho.

La actividad fue impulsada por la Dirección General de los Centros de Promoción Barrial y reunió a familias de los Jardines Maternales, grupos de Apoyo Escolar, integrantes de la murga, y estudiantes de la EPCA que funciona en el edificio de Eduardo Máximo Bas, además de adultos mayores y equipos de otras áreas municipales.

Los participantes se concentraron en Plaza San Martín, donde se desarrollaron propuestas recreativas como juegos organizados y juegotecas comunitarias, junto a stands informativos y actividades gestionadas por diversas secretarías.

Desde la organización destacaron que la jornada buscó “encontrarnos, compartir y reforzar el compromiso con los derechos de las infancias y adolescencias”, visibilizando el trabajo cotidiano de los espacios barriales que acompañan a cientos de familias.

Laa subsecretaria Julieta Miranda remarcó la importancia del trabajo articulado con las distintas redes comunitarias:

“Se hizo un trabajo muy fuerte con las redes barriales: en barrio 5, en Moure, en Palazzo y en otros sectores. La idea fue sumar, invitar y que las familias se acerquen. Y la verdad es que acompañaron muchísimo en esta jornada de visibilización por los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

La presencia de referentes, vecinos y familias de diversos barrios permitió fortalecer el sentido comunitario de la propuesta y renovar el compromiso con la promoción de derechos desde una perspectiva territorial.