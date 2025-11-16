Resultados en vivo en Chile: cómo van las elecciones para presidente 2025

Los ocho candidatos presidenciales ya votaron en las elecciones presidenciales en Chile en las que este domingo se elige al sucesor de Gabriel Boric con dos postulantes ubicados en los extremos como favoritos: la comunista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast.

Más de 15,7 millones de electores están habilitados para elegir al nuevo presidente, a la totalidad de los 155 diputados, a 23 de los 50 senadores y a los consejeros regionales responsables de la administración territorial.

Los colegios electorales abrieron a las 08:00 locales (la misma hora que en la Argentina) y cerrarán a las 18:00. Se espera que dos horas después de la clausura de las mesas se conozcan los primeros resultados oficiales.

Además de Jara y Kast, dos candidatos aspiran a entrar al balotaje, previsto para el 14 de diciembre. Ellos son Evelyn Matthei, de la coalición Chile Vamos, de centroderecha, y Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, de la derecha libertaria.

Hay otros cuatro postulantes que las encuestas dan en un papel secundario. Ellos son Franco Parisi, del populista Partido de la Gente, de centroderecha; y los “independientes” Marco Enríquez-Ominami, de izquierda; el extitular de la Federación de Fútbol de Chile, Harold Mayne-Nicholls, y el dirigente Eduardo Artés, miembro del disidente Partido Comunista Acción Proletaria.

Los sondeos prevén que ninguno de estos cuatro postulantes reunirá el 50% más uno de los votos necesarios para ser electo presidente en primera vuelta.

Este domingo el voto será obligatorio por primera vez y se multará con hasta 100 dólares a quien no asista a las urnas

Inseguridad y migración

Los comicios están marcados por el temor a la inseguridad, que una mayoría vincula con la migración irregular.

El aumento del crimen en los últimos años propulsó a la extrema derecha, que promete deportaciones masivas de migrantes irregulares y mano dura contra la delincuencia.

El candidato de derecha, José Antonio Kast, votó en las elecciones presidenciales chilenas. (Foto: Reuters).

Se necesita “unidad para enfrentar los problemas que hoy día nos afligen, que son problemas en el área de la seguridad”, dijo Kast a la prensa tras votar en Paine, en las afueras de Santiago. “La mayoría de las personas le van a decir que tienen miedo”, enfatizó.

Jara, una comunista moderada que representa a la coalición oficialista de centro-izquierda, y Kast, jefe del Partido Republicano, encabezan la intención de voto entre los ocho aspirantes para suceder a Boric.

Sin embargo, ninguno alcanzaría el apoyo suficiente para evitar un balotaje el 14 de diciembre, según distintos sondeos.

La ultraderecha también tiene opciones de avanzar con Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, tercero en los sondeos y visto como la versión chilena del presidente argentino, Javier Milei.

La violencia es la principal preocupación de los chilenos

Una violencia desconocida en Chile desplazó los anhelos de cambio que hace cuatro años catapultaron al poder a Boric y su promesa, fallida, de cambiar la Constitución heredada del dictador Augusto Pinochet tras el estallido social de 2019.

Los homicidios aumentaron un 140% en la última década: pasaron de una tasa de 2,5 a 6 por cada 100.000 habitantes, según el gobierno.

En tanto, el año pasado la fiscalía reportó 868 secuestros, un 76% más con respecto a 2021. Si bien son estándares bajos incluso a nivel mundial, el problema es la llegada del crimen organizado y delitos desconocidos en el país, como el sicariato.

La campaña estuvo dominada de principio a fin por las propuestas de seguridad. Incluso obligó a Jara a relegar sus ideas para planes sociales.

La exministra de Trabajo de Boric, de 51 años, anticipó que no tendrá “ningún complejo en materia de seguridad”, pero que también garantizará que los chilenos tengan “la seguridad de llegar a fin de mes”.