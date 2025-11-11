Milei no asistirá a Cumbre del G20 tras decisión de Trump de no enviar delegación

El presidente , Javier Milei, no asistirá a la cumbre del G20 en Sudáfrica, reportaron este martes medios locales, que relacionan tal decisión a la negativa de EEUU de enviar una delegación a dicha cita.

Según la prensa local, Milei se «sumó al boicot» del presidente de EEUU, Donald Trump, en una suerte de «alineamiento» con Washington, y será el canciller Pablo Quirno quien represente a Argentina en la cita del 22 al 23 de noviembre en Johannesburgo.

El canal de noticias TN reportó que la decisión de Milei ha sido cuestionada por fuentes diplomáticas extranjeras, las cuales opinan que el mandatario debería mostrar que Argentina busca acercarse a otros socios y no solo a EEUU.

Los «más experimentados funcionarios de la cancillería» coinciden en que la «mejor decisión» sería que Milei participara en la cumbre debido a que Argentina necesita mantener sus históricos lazos con Occidente y aumentar la relación con África y Asia, agregó TN.

El diario La Nación publicó que, si bien la decisión de Milei trascendió «apenas horas después de que el estadounidense Trump diera de baja su propia asistencia», desde Casa Rosada (sede del Ejecutivo argentino) se afirma que el tema estaba «bajo análisis aún antes» del anuncio del mandatario norteamericano.

Según el portal Infobae, la decisión de Milei ocurre en «momentos decisivos» para que Argentina y EEUU firmen un acuerdo comercial que viene siendo negociado desde hace algunos meses.

Dicho medio reportó que la agenda prevista por la presidencia pro tempore del G20, liderada por Sudáfrica, es «bastante incómoda» para el Gobierno argentino, ya que trata sobre el «cambio climático, el subdesarrollo, la desigualdad, la pobreza, el hambre, el desempleo, los cambios tecnológicos y la inestabilidad geopolítica».

El embajador de Argentina en Washington, Alec Oxenford, dijo el lunes que el acuerdo comercial con EEUU «ya está prácticamente terminado» y solo falta definir cuándo se anunciará oficialmente.

El 5 de noviembre, en su plataforma Truth Social, Trump consideró «una completa vergüenza» la celebración de la próxima cumbre del G20 en Sudáfrica, país a cuyas autoridades ha acusado de supuestas violaciones de derechos humanos.

De hecho, previamente Trump afirmó que Sudáfrica ya no tenía cabida en el G20 debido a los «hechos malos» que supuestamente ocurrieron allí.

El G20 está integrado por Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, EEUU, Francia, la India, Indonesia, Italia, Japón, México, el Reino Unido, la República Sudafricana, Rusia, Turquía y la Unión Europea. (Sputnik)