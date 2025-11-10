A subasta: el tesoro del pasajero más histórico del Titanic.

Una colección de objetos personales de Frederick Sutton, un empresario estadounidense que falleció en el hundimiento del Titanic, saldrá a la venta con un valor estimado que supera los 100.000 dólares. La pieza más valiosa es la lista de pasajeros de primera clase que llevaba consigo.

REINO UNIDO. – Más de un siglo después de la tragedia del Titanic, una parte de su historia sale a la luz pública a través de una subasta única. Se trata de las pertenencias personales de Frederick Sutton, un acaudalado empresario estadounidense que viajaba en primera clase y que perdió la vida en el naufragio de 1912.

La casa de subastas Henry Aldridge & Son será la encargada de vender este «tesoro» histórico el próximo 22 de noviembre. El lote incluye objetos de un valor histórico incalculable, que sobrevivieron al hundimiento y que narran la trágica historia de su dueño.

La Trágica Historia de Frederick Sutton

Sutton, de 62 años, se embarcó en el Titanic por recomendación médica, con la esperanza de que un largo viaje por mar aliviara los síntomas de una enfermedad que padecía. Pagó 32 libras por su pasaje en el camarote D-50.

Aunque algunos testimonios iniciales indicaron que quedó atrapado en su habitación, las investigaciones posteriores sugieren que logró abordar un bote salvavidas. Sin embargo, su frágil estado de salud hizo que no pudiera superar la terrible experiencia. Su cuerpo fue uno de los pocos de primera clase en ser recuperado y, posteriormente, sepultado en el mar.

Los Objetos Más Valiosos de la Subasta

El lote está compuesto por piezas de gran valor para los coleccionistas:

La Lista de Pasajeros de Primera Clase: El objeto estrella. Este documento, que Sutton guardaba, muestra marcas de haber estado sumergido en el océano. Incluye los nombres de pasajeros famosos como J.J. Astor y Benjamin Guggenheim. Precio estimado: Entre US$39.453 y US$105.208. La Bolsa de Arpillera Original: La bolsa amarillenta por el tiempo (número 46) en la que fueron recuperados sus efectos personales. Precio estimado: Entre US$27.617 y US$59.179. Carta de los Hijos de Sutton: Una carta crucial donde los hijos relatan el testimonio de un sobreviviente, George Brayton, quien confirmó que su padre logró subir a un bote. Precio estimado: Desde US$470, con expectativa de que se triplique.

El lote se completa con un retrato de Sutton y documentos oficiales de la naviera White Star Line sobre la recuperación de los cuerpos.

Una Oportunidad Única para los Coleccionistas

Esta subasta representa una oportunidad excepcional para adquirir piezas auténticas de uno de los eventos más recordados del siglo XX. La casa subastadora confirmó que esta es solo la primera parte del legado de Sutton; una segunda colección será vendida en abril de 2026.

Fuente:https://tn.com.ar/policiales/2025/11/10/subastan-el-tesoro-que-sobrevivio-a-la-muerte-de-un-pasajero-del-titanic-cuanto-sale-y-como-comprarlo/