Luque: “El desafío del peronismo para adelante es mucho más grande de lo que ya hemos logrado”

El diputado nacional electo, Juan Pablo Luque, encabezó una cena organizada por el PJ de Comodoro Rivadavia para agradecer el trabajo de los fiscales durante las elecciones del 26 de octubre, y llamó a fortalecer la unidad del peronismo frente a la difícil situación que atraviesan los chubutenses.

“Nada se construye en soledad. Todo lo que hicimos fue en equipo, y si seguimos de esta manera vamos a volver a vivir tiempos más felices”, expresó Luque ante la militancia.

El dirigente valoró el esfuerzo de los fiscales a lo largo y a lo ancho de la provincia y destacó que el resultado electoral fue positivo porque permitió mantener una banca en el Congreso Nacional para representar “la voz de los trabajadores y de quienes se sienten abandonados”.

Asimismo, convocó a una autocrítica del peronismo y a “dejar el rencor y los intereses personales de lado” para avanzar en la construcción de un proyecto político colectivo. “Tenemos que hablarle a la gente de los problemas reales y recuperar la confianza de una sociedad que se siente decepcionada con la política en general”, afirmó.

Finalmente, Luque remarcó que el desafío hacia adelante “será mucho más grande” y dependerá de la capacidad de los dirigentes para alcanzar la unidad y ofrecer “una alternativa sólida frente a un gobierno nacional cruel e insensible”.