“Fernando Burlando rompió el silencio sobre el triple crimen narco: ‘Hay una voluntad política detrás’”

Fernando Burlando advirtió sobre el narcotráfico: “Si no hacemos nada, nos convertimos en un narcoestado”

10 de octubre de 2025 – 21:30

Fernando Burlando, abogado de la familia de Brenda Del Castillo y candidato a diputado nacional por Propuesta Federal (PRO-FED), habló sobre el triple crimen narco y lanzó una dura advertencia: “Si no hacemos nada nos vamos a convertir en un narcoestado”.

En declaraciones a A24, Burlando aseguró que muchas bandas delictivas de alto calibre “no están en el radar” de las autoridades y cuestionó la falta de acción política: “Luchar contra el narcotráfico es una voluntad política del Estado. ¿Qué hicieron hasta ahora? El narcotráfico viene de muchos años atrás y, desde el caso Candela con Scioli en la provincia de Buenos Aires, la situación ha empeorado notablemente”.

El abogado destacó que la problemática es compleja y que la violencia callejera está a la vista: “Basta caminar un poco para saber dónde se vende droga. La noche está liberada y pasan cosas graves. Desde el Congreso se puede hacer algo, y no perder tiempo en disputas políticas sin sentido entre diputadas”, sostuvo.

La mano dura y la Justicia

Sobre la liberación de Alex, principal sospechoso de ser el autor ideológico del triple crimen narco, Burlando opinó: “Recuerdo un parlamento donde se discutían ideas profundas y eso tiene que volver. Que hayan liberado a Alex por el Covid es tremendo. Les diría a los funcionarios que tengan una charla con la mamá de Brenda”.

Además, cuestionó lo que considera un enfoque mediático de la política de seguridad: “Es marketing lo de la mano dura o la mano blanda. Aplicar la ley es lo importante. Si eso se hubiera hecho correctamente, seguramente este triple crimen no hubiese ocurrido. La Justicia, en cambio, está haciendo bien su trabajo; la investigación prosperó correctamente”, concluyó.

Fuente:https://www.a24.com/policiales/fernando-burlando-opino-la-investigacion-del-triple-crimen-narco-es-una-voluntad-politica-n1486136