Thiago Medina recibió el alta: el revelador dato que dio Daniela Celis

Thiago Medina finalmente recibió el alta médica este jueves 9 de octubre, tras pasar 28 días internado, una gran parte de ellos en Terapia Intensiva, luchando por su vida luego de un grave accidente de moto.

La noticia fue confirmada de manera emocionada por su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis, quien además reveló un detalle crucial sobre la próxima etapa: la recuperación de Medina continuará de manera particular y fuera del hospital.

El conductor sufrió el brutal choque vial mientras circulaba por la Ruta 7, a la altura de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno. Tras casi un mes de evolución favorable, los médicos decidieron darle el alta, marcando el fin de una etapa crítica y el inicio de su rehabilitación en un entorno privado.

