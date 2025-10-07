Reichardt encabezará la lista de LLA en Buenos Aires

La fiscal federal María Laura Roteta consideró que poner a Santilli en el primer lugar sería “utilizar la Ley de Paridad de Género para perjudicar a una mujer”. Se define en el juzgado federal de Ramos Padilla. En caso de que el dictamen quede firme, podría haber otra renuncia.

A la espera de la definición, la titular de la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, María Laura Roteta, dictaminó este martes que el primer lugar de la boleta de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires le corresponde a Karen Reichardt. El argumento fue que de no respetar el número siguiente se estaría utilizando la Ley de Paridad de Género para perjudicar a una mujer.

Desde que se conoció la renuncia de José Luis Espert el domingo a la noche, el Gobierno nacional decidió que Diego Santilli sea quien ocupe el primer lugar en la Boleta Única. Los apoderados del oficialismo hicieron la presentación formal este lunes y la decisión final la tendrá el juez federal Alejo Ramos Padilla.

Trascendió que si el juez federal dé lugar al dictamen de Roteta, en La Libertad Avanza le pedirían la renuncia a Reichardt para que Diego Santilli quede como cabeza de lista en la Boleta Única de Papel que competirá con el sello libertario el próximo 26 de octubre en las elecciones legislativas.

En paralelo, la Junta Electoral deberá resolver este miércoles si las boletas serán reimpresas o van a permanecer tal y como fueron presentadas sobre el cierre de alianzas. En caso de que no se avale una nueva versión de la BUP, el espacio de La Libertad Avanza tendrá la imagen de Espert en la fila superior del primer cuadro.

“La finalidad de la norma es garantizar que haya una paridad entre hombres y mujeres en pos de garantizar una mayor participación de las mujeres en la integración de los cuerpos colegiados”, explicó Roteta en el dictamen emitido haciendo alusión a la Ley 27.412 llamada Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política sancionada el 22 de noviembre del 2017.

Mientras tanto, el presidente de la Nación, Javier Milei, llevó a Santilli al acto de campaña en Mar del Plata donde fueron recibidos por Guillermo Montenegro, senador provincial electo por La Libertad Avanza e intendente de General Pueyrredón. (Parlamentario.com)