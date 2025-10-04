Trelew: juicio abreviado por abuso sexual agravado Fiscalía y Defensa acordaron cuatro años de prisión efectiva

Durante la jornada de este viernes 3 de octubre se llevó a cabo en la oficina judicial de Trelew, una audiencia preliminar en el marco de una causa en la que un sujeto estaba acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo.

Al empezar la audiencia la fiscal general Claudia Ibáñez, junto al defensor público Carlos Flores Pericich, informaron al juez Marcos Nápoli que había arribado a un acuerdo para abreviar el proceso judicial cambiando la calificación legal escogida inicialmente por la de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo pero en grado de tentativa e imponer al acusado una pena de cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento con la aceptación de los hechos, su participación en los mismos y la responsabilidad penal por parte del imputado quien, en la audiencia, así lo hizo.

El hecho

De acuerdo con la acusación fiscal el hecho ocurrió en marzo de 2024, en un domicilio del Barrio Don Bosco de Trelew, donde vive el acusado. En un momento, y estando de visita en la casa una hermana, de 15 años de edad y en esas circunstancias en que la víctima se encontraba recostada descansando, el sujeto se acercó al lugar donde estaba la menor e intentó abusarla.

Finalmente, el magistrado luego de escuchar a las partes informó que dará a conocer su decisión en el plazo legal.