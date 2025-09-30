Sarmiento se prepara para la Expo Bovina: tradición, competencia y fiesta en la localidad de los lagos

La ciudad de Sarmiento vivirá un fin de semana a puro campo con la realización de la Expo Bovina, que reunirá a productores, expositores, jurados y público en general en las instalaciones de la Sociedad Rural.

El programa comenzará el sábado 4 de octubre a las 10:30 horas, con el Concurso de Jurados, abierto a toda la comunidad y con inscripción gratuita, organizado por Hereford Junior Patagonia.

Programa de la Expo Bovina en Sarmiento

Sábado 4 de octubre : jura de clasificación.

Domingo 5 de octubre 11:00 hs: acto central. 13:00 hs: tradicional asado. 15:00 hs: gran remate a cargo de la Consignataria Lesiuk .



La Expo Bovina de Sarmiento combina la tradición ganadera, la cultura local y la gastronomía regional, siendo uno de los eventos más esperados por la comunidad y la región patagónica.

La Sociedad Rural invita a todos los vecinos y visitantes a participar de una fiesta que pone en valor el trabajo de los productores y fortalece la identidad de la localidad de los lagos.