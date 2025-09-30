El Registro Civil Móvil llega a Comodoro para trámites de DNI y Pasaporte

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Gobierno y la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas, desplegará un nuevo operativo del Registro Civil Móvil en Comodoro Rivadavia.
El objetivo es acercar servicios esenciales a la comunidad y facilitar el acceso a la documentación personal, permitiendo realizar gestiones vinculadas al Documento Nacional de Identidad (DNI) y al Pasaporte argentino.
La iniciativa forma parte de la política impulsada por la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, orientada a ampliar la presencia del Estado en todo el territorio provincial.
Cronograma del operativo
-
Viernes 3 de octubre: Asociación Vecinal 9 de Julio (Uruguay 938), de 9 a 17 hs.
-
Sábado 4 de octubre: Asociación Vecinal Pueyrredón (La Prensa 212), de 9 a 17 hs.
-
Domingo 5 de octubre: Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, de 12 a 19 hs.