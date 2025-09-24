Cristina Kirchner filosa dedicatoria a Javier Milei: «¿Viste que al final era el dólar? No solucionaste nada y empeoraste todo»

Este miércoles, en horas de la tarde, la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner utilizó su cuenta de la red social X para publicar un extenso mensaje en clara crítica contra el Jefe de Estado, Javier Milei.

Así las cosas, con la reciente reunión de Milei con el mandamás de Estados Unidos, Donald Trump como punta de lanza para cuestionar el rumbo económico del país escribió «¡Che Milei! ¿VISTE QUE AL FINAL ERA EL DÓLAR?…»

Además, indicó: “Tu reunión de ayer con Trump no hizo más que confirmar lo que siempre te dijimos… Que el precio más importante y EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA ECONOMÍA ARGENTINA SON LOS DÓLARES… Y que, además, con el endeudamiento criminal que Macri tomó a partir del 2016… se ha tornado inmanejable”.

También, advirtió a Milei que la «ayuda» de «las fuerzas del norte» es «pan para hoy y hambre para mañana», al tiempo que trazó un paralelismo con el Blindaje y el Megacanje del gobierno de Fernando De la Rúa.

Inclusive, lo acusó de agravar los problemas económicos y de gobernar de espaldas a la realidad de la gente: “El mayor desastre lo armaste en la vida cotidiana de millones y millones de argentinas y argentinos”.

Y detalló: “HOY, 9 DE CADA 10 HOGARES ARGENTINOS ESTÁN ENDEUDADOS… ¿Entendiste? ¡9 de cada 10! Y no es deuda para cambiar el auto o hacer un viaje a Disney… es deuda para comer o para comprar remedios, para pagar la luz, el gas, el alquiler…”.

Líneas antes de cerrar habló de un endeudamiento masivo que es «la contracara brutal de la riqueza de unos pocos» y «la foto de un país que vive al revés».

Y sin intermediarios le preguntó directo a Milei por sus promesas de campaña: «¿Dónde dejaste la motosierra? Al final…. ¡NO SOLUCIONASTE NADA Y EMPEORASTE TODO!»

Por último, incluyó una posdata, donde criticó el costo del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Tesoro de los Estados Unidos.