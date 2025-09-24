Ana Clara Romero participó de la Asamblea del Consejo de Discapacidad

La diputada nacional y candidata a renovar su banca por Despierta Chubut, Ana Clara Romero, participó de la asamblea mensual del Consejo de Discapacidad de Comodoro Rivadavia, un espacio abierto a la comunidad donde los candidatos fueron invitados a exponer propuestas y escuchar las necesidades del sector.

Ana Clara Romero destacó que *la verdadera política se construye con resultados, compromiso y presencia, y no con discursos vacíos ni hacer todo un River-Boca*

“Desde el Congreso hemos trabajado por la discapacidad y vamos a seguir haciéndolo. Logramos eliminar la obligación de renovar los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) en situaciones irreversibles; presentamos proyectos para la actualización automática de las prestaciones y para la creación de talleres protegidos, trabajando en conjunto con organizaciones para mejorar el sistema y garantizar derechos”., indicó.

La diputada valoró el rol de estos espacios de participación ciudadana: “Escuchar a las familias es clave. Defender los derechos de las personas con discapacidad significa garantizar igualdad de oportunidades, trabajar con responsabilidad y transformar esa lucha en resultados concretos. Esa es la tarea que quiero seguir cumpliendo desde el Congreso”.

Romero concluyó que «la deuda con la discapacidad en Comodoro y en la provincia exige propuestas concretas, infraestructura y políticas reales, con el objetivo de cumplir con la palabra empeñada y avanzar hacia una sociedad con más oportunidades e igualdad para todos los chubutenses».