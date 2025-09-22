El Hospital Alvear invita al conversatorio “Hablemos de Alzheimer” para acompañar a familias y prevenir la enfermedad

En el marco del Día Internacional del Alzheimer, que se recuerda cada 21 de septiembre para concientizar, apoyar a las personas afectadas y prevenir factores de riesgo, el Hospital Zonal Alvear invita a la comunidad al conversatorio “Hablemos de Alzheimer”.

El encuentro se desarrollará el lunes 29 de septiembre, de 10:00 a 12:00 horas, en el Auditorio del Hospital, ubicado en Juan Ramón Balcarce 1240, barrio General Mosconi, y está dirigido a familiares y público en general.

La propuesta se enmarca en las actividades del mes amarillo, que incluyó una jornada de prevención del suicidio, un encuentro interinstitucional y un conversatorio interno de fonoaudiología y nutrición, impulsados por el equipo interdisciplinario de Salud Mental del hospital.

La enfermedad de Alzheimer es la forma de demencia más frecuente, responsable del 70 % de los casos. Se trata de un proceso neurodegenerativo que provoca deterioro cognitivo y cambios en la conducta, avanzando de manera gradual y progresiva durante 10 a 12 años en promedio.

El riesgo de padecerla se duplica cada cinco años después de los 65, pero la prevención es posible: una alimentación saludable, la estimulación cognitiva, la actividad física regular y un sueño reparador ayudan a fortalecer la reserva cognitiva.

Los síntomas tempranos incluyen pérdida de memoria que interfiere en la vida diaria, dificultad para planificar o resolver problemas, desorientación en tiempo y espacio, problemas de percepción visual, dificultades de comunicación, pérdida de objetos, fallas de juicio y cambios de humor o personalidad.

La enfermedad fue descripta por primera vez en 1906 por el psiquiatra y neurólogo alemán Alois Alzheimer, tras estudiar el caso de Auguste D., una paciente que presentaba pérdida de memoria, desorientación y alucinaciones.

El Hospital Zonal Alvear invita a toda la comunidad a participar del conversatorio, informarse y aprender cómo prevenir y acompañar a quienes transitan esta enfermedad.



