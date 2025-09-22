Close Menu
lunes, septiembre 22
Ciudad

El Hospital Alvear invita al conversatorio “Hablemos de Alzheimer” para acompañar a familias y prevenir la enfermedad

La actividad se realizará el lunes 29 de septiembre de 10 a 12 en el auditorio del hospital, en el marco del Día Internacional del Alzheimer y el mes amarillo de la salud mental.
La PostaBy No hay comentarios2 Mins Read
Advertisement

En el marco del Día Internacional del Alzheimer, que se recuerda cada 21 de septiembre para concientizar, apoyar a las personas afectadas y prevenir factores de riesgo, el Hospital Zonal Alvear invita a la comunidad al conversatorio “Hablemos de Alzheimer”.

EESS-300x250-80kb

El encuentro se desarrollará el lunes 29 de septiembre, de 10:00 a 12:00 horas, en el Auditorio del Hospital, ubicado en Juan Ramón Balcarce 1240, barrio General Mosconi, y está dirigido a familiares y público en general.

La propuesta se enmarca en las actividades del mes amarillo, que incluyó una jornada de prevención del suicidio, un encuentro interinstitucional y un conversatorio interno de fonoaudiología y nutrición, impulsados por el equipo interdisciplinario de Salud Mental del hospital.

La enfermedad de Alzheimer es la forma de demencia más frecuente, responsable del 70 % de los casos. Se trata de un proceso neurodegenerativo que provoca deterioro cognitivo y cambios en la conducta, avanzando de manera gradual y progresiva durante 10 a 12 años en promedio.

El riesgo de padecerla se duplica cada cinco años después de los 65, pero la prevención es posible: una alimentación saludable, la estimulación cognitiva, la actividad física regular y un sueño reparador ayudan a fortalecer la reserva cognitiva.

Los síntomas tempranos incluyen pérdida de memoria que interfiere en la vida diaria, dificultad para planificar o resolver problemas, desorientación en tiempo y espacio, problemas de percepción visual, dificultades de comunicación, pérdida de objetos, fallas de juicio y cambios de humor o personalidad.

La enfermedad fue descripta por primera vez en 1906 por el psiquiatra y neurólogo alemán Alois Alzheimer, tras estudiar el caso de Auguste D., una paciente que presentaba pérdida de memoria, desorientación y alucinaciones.

El Hospital Zonal Alvear invita a toda la comunidad a participar del conversatorio, informarse y aprender cómo prevenir y acompañar a quienes transitan esta enfermedad.


Share.

Related Posts