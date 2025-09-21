FMI, Trump y el 3%

El presidente Javier Milei, su hermana Karina y el ministro de Economía, Luis Caputo, viajaron a Estados Unidos donde esperan conseguir un nuevo acompañamiento financiero del FMI y/o del gobierno de Donald Trump.

Antes de partir, Milei volvió a defender a su hermana Karina con una curiosa interpretación. En concreto dijo que los audios no podían denunciar delito alguno porque, «¿si podía quedarse con toda la caja por que iba a pedir solo un 3%?»

En octubre presenta un nuevo libro, con un titulo llamativo, en el Movistar Arena.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: