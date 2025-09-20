ANMAT volvió a reiterar la prohibición de la crema dental Colgate Total Clean Mint

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) volvió a recordar la prohibición de uso, distribución y comercialización de la crema dental anticaries con flúor Colgate Total Clean Mint en todo el país. La restricción rige desde el 22 de julio de 2025, cuando se publicó la Disposición Nº 5126/2025 en el Boletín Oficial y se ordenó el retiro del producto del mercado.

El organismo subrayó que el dentífrico está encuadrado como cosmético, por lo que “no presenta actividad terapéutica que justifique la aceptación de efectos adversos”. La reiteración del aviso se produce ante nuevas notificaciones de reacciones en usuarias y usuarios locales, en línea con lo observado en otros países de la región.

En el contexto regional, autoridades sanitarias de Argentina y otros países informaron eventos adversos como irritación y lesiones bucales, lo que motivó retiros y alertas durante los últimos meses.

Cómo denunciar reacciones (Cosmetovigilancia)

Quienes hayan presentado algún evento adverso tras usar el producto pueden completar el formulario de Cosmetovigilancia o escribir a [email protected].

Qué rige hoy

Prohibido usar, distribuir y comercializar Colgate Total Clean Mint en todas sus presentaciones .

Retiro del mercado vigente desde la Disposición Nº 5126/2025. Boletín Oficial

Ante cualquier síntoma, suspendé el uso y consultá a un profesional de la salud.