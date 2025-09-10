Municipio junto a la Fiscalía, avanza en la aplicación del protocolo por casos de maltrato animal

Autoridades Municipales, de la Justicia y Policiales definieron lineamientos de actuación frente a casos de crueldad animal. La Dirección de Veterinaria, se encargará del levantamiento del animal y aportará una mesa quirúrgica, entre otros elementos para preservar las muestras correspondientes.

Este miércoles por la mañana, en la sede de la Dirección General de Veterinaria Municipal, ubicada en el barrio Stella Maris, se concretó el encuentro entre los distintos actores para avanzar y fortalecer el protocolo de actuación ante un caso de maltrato, crueldad y asesinato animal en la ciudad.

En la ocasión, participaron el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez; la directora General de Veterinaria, Josefina Ferreyra; el director Operativo de Veterinaria, Rafael Pacheco; el fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFEAyDA), Juan Carlos Caperochipi; el jefe y subjefe de la Policía Científica, Ángel Romero y Cristian Mayorga, respectivamente, y veterinarios municipales.

En relación a la reunión, Gómez indicó que cada sector realizó su aporte “para cerrar este protocolo y de algún modo hablar sobre los aspectos para llevarlo a la implementación lo más pronto posible. Esto es lo que va a estar vigente y que vamos a aplicar en situaciones donde aparezcan animales muertos por violencia”.

De esa forma, el secretario agregó que también se abordaron aspectos relativos a cómo preservar, levantar muestras e indicios que se encuentran en el lugar de un caso. Mientras que, la Dirección General de Veterinaria, “se va a encargar del levantamiento del animal y la preservación del cuerpo, hasta tanto las autoridades dispongan su intervención para realizar otros estudios de rigor”.

Finalmente, el funcionario puso énfasis que a partir de los lineamientos del intendente Othar Macharashvili, “nos fusionamos en este trabajo muy valioso que desarrolla la Fiscalía, que conduce el doctor Caperochipi, y a partir de hoy, con esta implementación del protocolo y con la intervención de todas las áreas involucradas, empezamos a dar respuestas”.