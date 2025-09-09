Banfi recibió anteproyecto de Ley Procesal Contencioso Administrativo

En la Sala de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, la Dra. Camila Lucía Banfi Saavedra, vicepresidenta 1° del máximo tribunal provincial, recibió a representantes de la Asociación de Derecho Administrativo de Chubut (ADACh) para dialogar sobre las tareas desarrolladas en materia jurídica y los proyectos que se encuentran en agenda.

Durante la reunión, los referentes de la ADACh hicieron entrega de una copia del anteproyecto de Ley Procesal Contencioso Administrativo, elaborado por la asociación, con el objetivo de que el STJ evalúe su contenido y lo eleve a la Honorable Legislatura del Chubut para su eventual tratamiento parlamentario.

Participaron del encuentro el Dr. Marcelo Jones, el Dr. Javier Stampone, el Dr. Leonardo Behm, la Dra. Cristina Dencor y la Dra. Diana Salto, quienes expusieron sobre la importancia de la iniciativa en el marco del fortalecimiento institucional y la modernización del derecho administrativo en la provincia.

La propuesta busca dotar a Chubut de un marco normativo específico en materia contencioso administrativa, herramienta clave para garantizar una mayor eficiencia en la resolución de conflictos entre los ciudadanos y el Estado.