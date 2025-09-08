Rusia rechaza acusaciones de Argentina de supuesta implicación en escuchas telefónicas

El Ministerio de Exteriores de Rusia citó este lunes al embajador argentino Enrique Ferrer Vieyra para expresarle su repudio por los recientes dichos de la ministra de Seguridad Pública, Patricia Bullrich, sobre una supuesta implicación de Moscú en escuchas telefónicas a funcionarios del Gobierno argentino.

«Se puso en conocimiento del embajador argentino que Rusia rechaza rotundamente las afirmaciones de la integrante del Gobierno argentino», señaló la institución en un comunicado.

A principios de este mes, Bullrich asoció unas grabaciones atribuidas a funcionarios del Gobierno argentino con espías asociados a los «exservicios» de la inteligencia rusa.

La Cancillería rusa calificó de «infundadas» y «falsas» las acusaciones sin pruebas de la mencionada ministra.

Rusia y Argentina, enfatizó, cuentan con un convenio vigente de asistencia legal recíproca para procesos penales que prevé el procedimiento para la colaboración entre las estructuras pertinentes de los dos Estados.

«Los dichos de la funcionaria argentina no contribuyen a unas relaciones de amistad constructivas entre nuestros países», recalcó.

El Ministerio de Exteriores ruso ha pedido explicaciones oficiales exhaustivas lo antes posible respecto a las declaraciones inaceptables de la ministra Bullrich.

El Gobierno argentino se ha visto envuelto en uno de los escándalos con más impacto desde que asumió en 2023, referido a un supuesto esquema de corrupción que llegaría al círculo más cercano al presidente Javier Milei.

La polémica estalló al difundirse en redes y medios de prensa una serie de audios en los que Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), describe un presunto esquema de corrupción en el que se exigía un soborno de entre cinco y ocho por ciento a los proveedores de medicamentos a cambio de acceder a licitaciones del organismo.

La hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei aparece como una de las supuestas beneficiarias de los sobornos. (Sputnik)