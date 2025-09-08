Maldonado: “En las panaderías la situación es parecida a la crisis del 2001”

Juan Maldonado, secretario general del Sindicato de Panaderos, expresó a ABC Radio por FM Records que “Estamos preocupados por como viene la situación, más allá que no tenemos grandes despidos salvo conflictos específicos. Si estamos viendo con preocupación que hay un atraso salarial en los compañeros que cobran con muchos días de demora o con los sueldos fraccionados”.

Luego señaló que “Buscamos que los compañeros sigan en las panaderías porque debemos considerar también cual es la situación de crisis en cada uno de los lugares de trabajo, siempre y cuando los compañeros estén de acuerdos”.

Maldonado sostuvo que “También tenemos algunos empresarios que hicieron firmar a algunos compañeros la media jornada para pagar la mitad del sueldo en blanco y la otra parte en negro. No son muchos casos, pero hay algunos casos en panaderías nuevas”.

El dirigente panadero alertó que “Estamos frente a un panorama complicado del sector y en especial en las Pymes, nos estamos acercando a la crisis del 2001. Nunca tuvimos estos problemas, pero este con este gobierno que anoche recibió un cachetazo salió a decir que ratificaba el rumbo económico para seguirle jodiendo la vida a los trabajadores, los jubilados y los discapacitados”.

Secuestros en dictadura

Maldonado también se refirió a su detención durante la dictadura militar y al juicio por la Causa 8008 manifestando que “Nosotros no estuvimos cerca de la cuestión militar, yo no tengo idea de quién fue el que nos chupó a las 6 de la mañana, si era la policía o militares. Para mí fue todo nebuloso y no supe donde estuve. No me olvidé nunca del que me subió al auto con una trompada y creo que estuve en el RI25”.

“A Miguel Anchordoqui lo conocí del Barrio 9 de Julio donde vivíamos. Yo me volqué a lo sindical y él a lo político. Yo me enteró da testimonio de lo que había ocurrido y recién ahí me entero, pero a los que nos pasó esto costó mucho hablar de estos temas. Yo ya cerré todo esta historia y el tema religioso me ayudó mucho a cerrar heridas y perdonar”, concluyó.