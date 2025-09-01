Nürnberg: “La Causa 8008 se vincula a hechos en Comodoro Rivadavia durante la dictadura”

Teodoro Nürnberg, fiscal de la Causa 8008 que investiga los delitos de lesa humanidad en Comodoro Rivadavia, manifestó a ABC Radio por FM Records que “Es un juicio histórico y han pasado casi 50 años de los hechos ocurridos en el inicio de la dictadura. Es un debate que recién comienza y se vincula a hechos que acontecieron en Comodoro Rivadavia ”.

Luego detalló que “El otro día se trató que por el paso del tiempo no se haga el juicio, nosotros nos opusimos y el Tribunal nos dio la razón. Existe una doctrina de la Corte que habla del plazo razonable en algunos procesos cuando el Estado se demora de manera excesiva, pero los jueces dijeron que sigamos adelante porque se trata de temas que son imprescriptibles y son crímenes de lesa humanidad. El paso del tiempo dificulta el juicio que si se hubiera efectuado a poco tiempo”.

El fiscal indicó que “Hay muchos testigos que están con vida y recuerdan las cosas. De los 13 imputados en total que fueron requeridos a juicio, siete están siendo llevados a juicio porque el resto esta fallecido o fueron declarados incapaces”.

Nürnberg explicó que “Las audiencias ya se iniciaron la semana pasada con los pasos procesales previos, se resolvieron cuestiones preliminares y ahora en septiembre avanzamos con los testimonios y el resto de la prueba”.

“Silveira hay varios relacionados a la causa y el caso de Guillermo también forma parte del juicio”, explicó haciendo referencia al desaparecido y sobre la demolición de los edificios denominados Las Casitas indicó que “siempre que hay una preservación de la prueba es favorecida la causa”, agregó.

Finalmente, recordó que “Es una causa que fue instruida y luego fue suspendida, mientras que en el medio de esos 50 años fueron declaradas las leyes de obediencia debida y el punto final imposibilitándose investigar. Hay acciones que fueron tomadas inicialmente que permiten preservar bastante los elementos de prueba, ni el paso del tiempo ni la modificación de lugares favorecen las situaciones, pero vamos a manejarnos con lo que tenemos y hacer el mejor trabajo posible”.