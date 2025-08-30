Memorias de Comodoro: cuando la esquina de San Martín y Máximo Abásolo lucía irreconocible

La ciudad de Comodoro Rivadavia guarda entre sus calles una historia de transformaciones constantes. Una de las postales más llamativas de ese pasado corresponde a la esquina de San Martín y Máximo Abásolo a principios de la década del ’20, cuando se concentraban allí algunos de los edificios más representativos del crecimiento urbano y comercial de la joven localidad.

En esa intersección se levantaban las sucursales de Lahusen y La Anónima, que serían modernizadas en 1924 y 1927. También se encontraba el Hotel Colón, uno de los más reconocidos de aquellos años, que poco tiempo después sería erradicado. Por último, se destacaba el imponente edificio del Banco Nación, inaugurado en 1922 y demolido increíblemente hace ya casi medio siglo.

Ninguno de esos edificios logró sobrevivir al paso del tiempo, pero forman parte de la memoria colectiva de una ciudad que, desde sus primeros días, fue escenario de permanentes cambios impulsados por el crecimiento demográfico, económico y petrolero.

El recuerdo llega de la mano del comodorense Celso Rey García, quien compartió datos e imágenes históricas que permiten volver a imaginar cómo lucía el centro de la ciudad hace más de cien años.