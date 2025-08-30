Malena Galmarini: “Si siguen con estas políticas de descuido, va a haber más personas con discapacidad en la Argentina”

La candidata a senadora bonaerense por la Primera Sección Electoral de Fuerza Patria, Malena Galmarini, cuestionó las políticas del gobierno nacional y advirtió que “los que más sufren son las personas con discapacidad”.

En diálogo con Ahora Dicen (Futurock), remarcó la necesidad de “ponerle un freno a Milei” y criticó la eliminación de las PASO, al considerar que “le quitan a la ciudadanía la posibilidad de elegir”. También defendió la renovación política: “Decidí no competir en Tigre para dar lugar a un candidato joven”.

Galmarini destacó que la relación entre Sergio Massa y Cristina Kirchner “maduró porque los une un modelo de país”, y señaló que “los grandes hacedores de ese vínculo fueron Macri y Milei, que empujaron la unidad frente al riesgo que representan sus políticas”.

Además, apuntó contra Daniel Scioli con una anécdota: “Hicimos una conexión de gas para una escuela isleña que estaba al lado de su casa, y descubrimos que en realidad se había hecho a su casa. Después, cuando había que reformar la escuela, la licitación se cayó porque el frente no combinaba con la suya. Ejemplos como esos hay miles”.

Finalmente, reafirmó: “Hace 20 años una pensión por discapacidad dependía de que se diera de baja otra. Hoy es un derecho y hay que garantizarlo. Si el Gobierno sigue con estas políticas de descuido, habrá más personas con discapacidad en la Argentina”.