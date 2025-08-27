Miercoles con buena temperatura y algo de viento

Comodoro Rivadavia amaneció este miércoles 27 de agosto con una temperatura de 13.3°C, cielo nublado y viento de direcciones variables a 8 km/h, según datos actualizados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a las 07:00 horas. La humedad se mantiene en un 56 %, con una presión atmosférica de 1010.2 hPa y una visibilidad de hasta 30 kilómetros.

Para hoy, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado hacia la tarde y la noche. La temperatura mínima registrada fue de 12°C, mientras que la máxima alcanzará los 18°C. El viento predominará del oeste por la mañana, del sudoeste por la tarde y del noreste por la noche, con intensidades entre 7 y 31 km/h, sin presencia de ráfagas significativas.

El pronóstico extendido anticipa un leve descenso térmico en los próximos días. Para el jueves, se esperan mínimas de 9°C y máximas de 15°C. El viernes marcará un descenso más marcado, con mínimas de 6°C y máximas que no superarán los 9°C. Las temperaturas seguirán bajando hacia el fin de semana, con un domingo particularmente frío que tendrá una mínima de apenas 1°C.



