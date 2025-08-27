Francos insiste en que la denuncia de coimas es una «operación política»

El jefe de gabinete argentino, Guillermo Francos, realizó este miércoles un informe de gestión en la Cámara de Diputados en el que defendió a la administración del mandatario, Javier Milei, afirmando que las denuncias de corrupción contra el Ejecutivo son una «operación política».

«Se orquestó una operación política divulgando unos supuestos audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS, Diego Spagnuolo)», afirmó Francos al momento de referirse a la polémica que se desató la semana pasada, cuando la hermana y secretaria general del presidente, Karina Milei, fue denunciada por cobrar sobornos, junto a otros funcionarios.

El escándalo se inició con la filtración de audios grabados de forma clandestina en los que Spagnuolo describe un presunto esquema de corrupción en el que se exigía una coima de entre cinco y ocho por ciento a los proveedores de medicamentos a cambio de acceder a licitaciones de la ANDIS.

La hermana del mandatario aparece como una de las beneficiarias de las coimas y uno de sus principales asesores, Eduardo «Lule» Ménem, como el encargado de pedir los sobornos.

La causa investiga supuestos pagos de coimas por parte de la droguería Suizo Argentina.

Ante el escándalo, el mandatario decidió remover a Spagnuolo de su cargo «de manera preventiva» e intervenir la Andis.

«Que quede claro: tanto la aprobación de leyes que demandan recursos que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas, forman parte de un mismo patrón: el accionar de un pequeño grupo de personas que, en esta nueva Argentina, ya no tienen lugar», manifestó Francos ante el parlamento.

El jefe de gabinete aseguró que el Gobierno responderá «ante todas estas maniobras con transparencia y respetando la división de poderes, cosas que no se han hecho en otras oportunidades de la historia reciente de los argentinos».

«Estamos acostumbrados a la estrategia de las causas que tapan causas, pero la Justicia ya está trabajando para poner las cosas en su lugar, y nosotros, para sacar a la Argentina adelante», completó.

«No nos dejemos engañar. El modus operandi populista, que aparece con más fuerza cuando se acercan las elecciones, y que esconde el deseo de conservar privilegios detrás de fines loables, es una práctica que estamos desmantelando y de no hacerlo nos llevaría a la quiebra nacional», dijo el jefe de gabinete.

El lunes, Milei también acusó a la oposición peronista de «intentar sembrar el caos» y defendió a su hermana, aunque no dio explicaciones por el escándalo. (Sputnik)