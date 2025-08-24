La  ráfaga mas fuerte fue a la  madrugada: Hubo voladura de techos y postes

Durante la madrugada de este domingo 24 de agosto, una violenta ráfaga de 95 km/h sorprendió a los vecinos de Comodoro Rivadavia, generando múltiples intervenciones de Defensa Civil y reportes desde distintos barrios de la ciudad.

El fenómeno, que se registró a las 3:15 de la mañana según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fue el momento de mayor intensidad de un evento climático que ya venía afectando a la región con vientos persistentes desde la jornada anterior.

Vecinos de zonas como Pietrobelli, Kilómetro 8, Centro y Ciudadela reportaron ruidos intensos, chapas desprendidas, caída de ramas y cortes breves de energía eléctrica. Si bien no se registraron heridos ni incidentes de gravedad, Defensa Civil realizó diversas salidas preventivas y trabajos de asistencia.

Desde el SMN confirmaron que la ciudad sigue bajo alerta amarilla por vientos intensos, y que las ráfagas podrían superar los 100 km/h durante el resto del día, especialmente en sectores altos y expuestos.