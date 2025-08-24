Fuertes vientos para este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional incluyó a Comodoro Rivadavia-Rada Tilly en alerta amarillo por fuertes vientos

«El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 65 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 100 kilómetros por hora», se especificó en el parte.

A las 9, la temperatura es de 12.6 grados .

La humedad alcanza al 49%.

La presión está baja en 989.8 hectopascales.

El cielo está parcialmente nublado, con una visibilidad óptima de 30 kilómetros.

El viento sopla en dirección Oeste a 41 kilómetros por hora.

El sol se hizo visible a las 8.13 y se ocultará a las 18.52.

La mínima de hoy fue de 9 grados y se prevé una máxima de 16