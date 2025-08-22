Allanan la Agencia de Discapacidad por presunto caso de corrupción

– La Policía porteña allanó la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras la filtración de audios del exdirector Diego Spagnuolo, donde menciona coimas a laboratorios y vincula a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros allegados del mandatario, Javier Milei, informó este viernes la prensa local.

En total fueron 14 allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi, en el marco de la causa abierta tras la difusión de los audios de Spagnuolo, abogado y amigo personal de Javier Milei.

La causa investiga supuestos pagos de sobornos por parte de la droguería Suizo Argentina.

En la madrugada del viernes se realizaron los allanamientos en Andis, la Suizo Argentina y en los domicilios particulares de Spagnuolo y de los directivos de la droguería, Emmanuel y Jonathan Kovalivker, entre otros involucrados.

Según fuentes policiales, se secuestró material vinculado a las contrataciones de medicamentos pero solo se pudo acceder al celular de Emmanuel Kovalivker, ya que el resto de los allanados no fueron encontrados, consignó el diario Página 12.

Al directivo de la Droguería Suizo Argentina le secuestraron también unos 200.00 dólares distribuidos en distintos sobres y papeles con anotaciones, según el medio.

AUDIOS

En los audios filtrados, atribuidos a Spagnuolo, el funcionario describe un presunto esquema de corrupción en el que se exigían un porcentaje a los proveedores de medicamentos, y afirma que informó al presidente sobre el asunto.

La hermana del mandatario, Karina Milei, aparece como una de las beneficiarias de las coimas.

Tras la difusión de los audios, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra Javier Milei, Karina Milei, Diego Spagnuolo, Eduardo «Lule» Menem y Eduardo Kovalivker por delitos como asociación ilícita, administración fraudulenta, cohecho y negociaciones incompatibles con el ejercicio público, entre otros.

Ante el escándalo, el mandatario decidió remover a Spagnuolo de su cargo «de manera preventiva» e intervenir la Andis. (Sputnik)