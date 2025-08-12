Nahuel Pennisi llega Libre al teatro María Auxiliadora

Nahuel Pennisi el artista que se acaba de ganar un Premio Carlos Gardel en la categoría Mejor Álbum Artista Pop llega a Comodoro con su tour Libre que promete emocionar a todos sus fans. La cita es en el Teatro María Auxiliadora, este sábado 23 a las 21 para cantar todos los éxitos de un artista que ya forma parte del cancionero popular.

Con una propuesta renovada, emotiva y profundamente personal, Nahuel Pennisi presenta “LIBRE”, su nuevo espectáculo solista. Por primera vez, combina música, relato y teatralidad en un formato íntimo, con monólogos y voces icónicas que lo acompañan en escena. “Libre” es el reflejo de un artista en plenitud, que elige cada canción con el corazón y se anima a contar su historia como nunca antes. Una invitación a emocionarse, vibrar y reencontrarse con la esencia de Nahuel, en una noche que promete ser

inolvidable.

Reconocido como uno de los artistas argentinos más destacados de la actualidad, Nahuel se ha consolidado como una figura clave de la música popular, llevando su arte a escenarios nacionales e internacionales. Con una técnica única en la guitarra y una sensibilidad artística inigualable, es hoy uno de los grandes referentes de la música argentina.

En 2015, presentó Primavera, su primer álbum de estudio con Sony Music, que le valió un Premio Gardel y su primera nominación al Latin Grammy. Su segundo álbum, Feliz (2017), grabado en Los Ángeles, reafirmó su éxito con un segundo Premio Gardel y una nominación al Grammy Latino como Mejor Álbum Pop Vocal.

En 2020, representó a Argentina en Viña del Mar con su emotiva canción Avanzar, logrando dos Gaviotas de Plata como Mejor Canción y Mejor Intérprete, un hito que marcó su proyección internacional. Ese mismo año lanzó su tercer disco de estudio, Renacer, producido por el reconocido Julio Reyes Copello. En 2022, su consagración fue absoluta al obtener el máximo galardón en los festivales de Jesús María y Cosquín, un logro histórico que lo posiciona como el artista del momento en el folclore argentino. Ese mismo año abrió los shows de Ricky Martin en el Estadio Vélez y al año siguiente en el Movistar Arena.

Entre sus éxitos recientes destaca Universo Paralelo junto a La Konga, una canción quenrompió récords en YouTube y le valió el Premio Gardel a Mejor Canción de Cuarteto. En 2024, lanzó su aclamado álbum Momentos, un trabajo íntimo y conmovedor que incluye colaboraciones con Los Palmeras y Luciano Pereyra.

Con una carrera marcada por premios, colaboraciones icónicas y presentaciones memorables, Nahuel es la voz de una generación que lleva la música argentina a nuevos horizontes y conquista audiencias en cada escenario que pisa

Podés comprar tus entradas en Don José Hogar y en https://cdmticket.ar/