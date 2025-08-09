Trabajadores de Vialidad Nacional y el INTA festejaron el freno al DNU de Milei

Soledad García, referente de los trabajadores de Vialidad Nacional, señaló a ABC Radio por FM Records tras al rechazo del Decreto 462/25 que el cierra del organismo que “Estamos un poco más tranquilos con el rechazo al DNU en Diputados y ahora falta que se rechace en Senadores. Lo bueno es que nuestros legisladores entendieron la importancia de Vialidad Nacional, INTA e INTI”.

En ese marco, García agregó que “Esto nos da un respiro, pero tenemos que seguir trabajando. Fue muy importante la cantidad de votos obtenidos en el Congreso y si lo veta vamos a seguir luchando. Seguimos desfinanciado y con los sueldos bajos, por eso cuando se termine con este tema del DNU vamos a tener que ponernos a luchar por esos temas pendientes. Si no se disuelve Vialidad nos va a seguir atacando con sus recortes y sus mentiras”.

Ariel Kuzminchuk es el secretario general de APINTA (Asociación de Profesionales del INTA) en Chubut, expresó a ABC Radio por FM Records que “Alivió un montón la cantidad de votos conseguidos para la derogación del DNU y se vieron los frutos de la lucha y las reuniones que mantuvimos con el sector político y diferentes organizaciones”.

El referente del INTA agregó que “Ahora esperamos que los senadores voten lo mismo y el resultado sea positivo, igualmente vamos a hablar con ellos para defender el INTA”.