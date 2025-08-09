Se quedó dormida al volante, chocó un poste, quedó colgada y se negó a hacerse la alcoholemia

Este sabado, personal policial intervino en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Nahuel Huapi y Margarita Reales, en el barrio Km 8, donde un Ford Ka blanco colisionó contra un poste de luz.

Según el parte oficial, el rodado circulaba por Avenida Nahuel Huapi cuando, aparentemente, la conductora se habría quedado dormida, provocando el impacto contra la estructura, que quedó sostenida por el techo de una vivienda.

En el lugar se presentó una ambulancia del 107 a cargo de la doctora Gabriela Flukinger, quien evaluó a la mujer y determinó que no era necesario su traslado al hospital.

Agentes de tránsito intentaron realizar el test de alcoholemia, pero la conductora se negó. Por protocolo, la negativa se considera alcoholemia positiva. Además, se constató que no contaba con el seguro obligatorio.

El vehículo fue secuestrado y trasladado al corralón municipal, en tanto la licencia de conducir de la mujer fue retenida.