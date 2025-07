Lada: “La minería de uranio es peor que la zonificación de Arcioni porque impacta sobre el Río Chubut”

Pablo Lada, integrante del Movimiento Antinuclear de Chubut, manifestó a ABC Radio por FM Records que “Estamos muy alarmados porque vemos este giro del gobernador que parece un calco de lo que fue Arcioni porque hace menos de un año les dijo a las asambleas de Esquel que él entendía que no había licencia social para avanzar con la minería, y que si lo hacía lo iba a hacer de cara a la población. Ahora vemos este giro donde sin debate sale desde Buenos Aires avanzando con la minería de uranio que yo estoy convencido que es peor que el proyecto de zonificación porque impacta sobre el Río Chubut y porque es una minería radiactiva”.

Luego agregó que “Me sorprende muchísimo que un gobierno quiera avanzar con la minería del uranio cuando no se cumple con la ley de restitución ambiental y tenemos pasivos ambientales al lado del Río Chubut en los yacimientos abandonados desde los años ’70 y ‘80”.

Lada resaltó que “Hay que buscar los documentos de la propia Comisión de Energía Atómica donde dice que produce cáncer, que los territorios quedan inutilizados y que la radiación se conecta con el agua y toda la biósfera. Además, hay que ver como quedaron los yacimientos de uranio en Mendoza y Salta, con la particularidad de la escala mayor con que se quiere hacer ahora”.

El ambientalista indicó que “En la Argentina se sacaron entre los años 1970 y 1990 un total de 2.500 toneladas y ahora se dice que se piensan sacar 10.000 toneladas de urania al lado del Río Chubut. Imaginar el impacto produce escozor. Francia se sacó la minería de urania y Australia la limitó, no son tontos en los países centrales y acá se quiere hacer como quiso hacerlo Arcioni sin ningún tipo de debate”.

Lada sostuvo que “No esta muy claro hacia dónde va a ir el gobierno porque primero dijo que no iba a ir contra la Ley 5001 que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro. Ellos hablaron de hacer lixiviación in situ y no necesitarían hacer pasar el tema por la Legislatura, pero el problema es que ese mecanismo es muy acotado como para hacer todo lo que dijeron desde YPF Nuclear y una funcionaria de la CNEA que dijo que no sirve para Cerro solo, además de reconocer que se contaminan de manera irreversible los acuíferos”.

En ese marco expresó que “Hay una cosa media rara porque si fuera a cielo abierto tienen que violar la Ley 5001 o producir algo parecido a lo que quiso hacer Arcioni entre gallos y medias noche intentando modificar en la Legislatura una ley que tiene más de 25 años”.

“El gobernador dijo que se pueden usar otras técnicas porque lo que esta prohibido es el uso del cianuro, pero se olvidó de decir que también esta prohibida la minería a cielo abierto. Hay una mutación en el discurso”, puntualizó Lada.

“Vengo del Movimiento Antinuclear de Chubut que en los años ’90 frenamos el basurero nuclear y tenemos el artículo 110 de la Constitución provincial que prohíbe el ingreso de residuos radioactivos a la provincia. Las asambleas están planificando volver a movilizarse para defender el río y mucha gente tiene puesto el ojo en eso”, anticipó.

Finalmente, advirtió que “Si YPF Nuclear se asocia con la CNEA y les cede los yacimientos de uranio de Chubut. Si después YPF pasa a manos de un fondo buitre estadounidense, le regalaríamos los yacimientos de Chubut a ellos porque lo que esta en discusión es si YPF va a seguir perteneciendo a los argentinos o no”.