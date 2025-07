La Legislatura aprobó por unanimidad el repudio a las declaraciones del designado embajador de EEUU en Argentina

Ante la presentación realizada por la diputada, Vanesa Abril, los legisladores chubutenses rechazaron las expresiones de Peter Lamelas, el diplomático elegido por el presidente estadounidense, Donald Trump, para conducir la Embajada de ese país en Argentina.

En la sesión ordinaria de hoy jueves, diputadas y diputados de la Legislatura del Chubut, aprobaron por unanimidad el rechazo y repudio a las declaraciones del designado embajador de EEUU en Argentina, Peter Lamelas. “El diplomático norteamericano desconoce en su totalidad la conformación de nuestra República”, manifestó la diputada y autora del proyecto, Vanesa Abril.

En ese marco, Abril sostuvo que “Peter Lamelas dijo, ni más ni menos, que iba a venir a vigilar a las provincias y a los gobernadores respecto de los negocios que podría llegar a hacer cada uno o de las vinculaciones que podrían tener con China, y que a su vez iba a controlar a la Justicia respecto a algunos casos, realmente una cuestión hasta casi colonialista”.

“Algo más grave aún fue que Lamelas desconoce la soberanía sobre las Islas Malvinas, reconociendo a Gran Bretaña como el titular y desconociendo la soberanía Argentina”, repasó la legisladora comodorense y expresó: “preocupa que una persona, que viene a llevar adelante tareas diplomáticas en nuestro país, tenga esta postura y además sabiendo la postura que tiene el presidente de la Argentina, Javier Milei, y de su fanatismo por los Estados Unidos y su posición política respecto a este país”.

*“Transparencia y falta de información”*

En otro pasaje de la sesión, legisladores trataron dos proyectos enviados por el Poder Ejecutivo: el acuerdo entre YPF y Chubut para la reversión del área hidrocarburífera Restinga Alí; y el acuerdo entre Chubut, Río Negro y Neuquén para ampliar la capacidad del sistema de gas Cordillerano-Patagónico.

En este sentido, la diputada Abril señaló que “habíamos omitido nuestra disconformidad respecto del destino de los fondos en la reversión del área hidrocarburífera Restinga Alí. Ayer, en el plenario de comisiones, fue un tema que se planteó y manifestamos nuestra oposición a que esta recaudación de 25 millones de dólares vaya a rentas generales, y que quede contemplado para la remediación ambiental”.

“A veces hay muchos diputados y diputadas que no recuerdan para qué estamos acá, nosotros acá estamos haciendo lo que tenemos que hacer, y es darle tratamiento a los proyectos de ley que el oficialismo quiere”, recordó Abril y reclamó que “desde esta bancada planteamos algunas cuestiones que tienen que ver con darle transparencia a los actos. Se han cansado de hablar de la transparencia y no está ni la disposición publicada, no teníamos los informes de impacto ambiental”.

Al mismo tiempo, la diputada sostuvo que “se hizo un detalle bastante exhaustivo respecto de algunas cuestiones que estuvimos observando desde el ingreso del proyecto hasta el día del tratamiento, ayer en un plenario, respecto de la falta de información. Y una vez más pasó, ya con un decreto que refrendaba un convenio, no hay ninguna disposición publicada, con lo cual hay una omisión en la publicación, al menos en boletín oficial de esta disposición. Entonces yo voy a insistir respecto de la falta de información, y de hecho hoy por la mañana ingresó una providencia que es del municipio de Comodoro Rivadavia en donde también solicitan información, voy a solicitar una vez más que llegue la información a tiempo, porque los diputados de mi bloque no la teníamos completa para poder evaluar este proyecto”.

*Ley Salomé:*

En hora de preferencia, la diputada comodorense presentó un pedido de informe al Poder Ejecutivo, que fue aprobado por sus pares, para que detallen las acciones implementadas a fin de reglamentar la Ley I N° 790 (Regular el acceso seguro e informado al uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor, de la planta de Cannabis y sus derivados – ‘Ley Salome’) sancionada el 26 de septiembre de 2024 y promulgada el 28 de octubre de 2024 bajo el decreto 1564/24 dado que el plazo de reglamentación era de 30 días a partir de su publicación.

“Es un pedido de informe respecto de la reglamentación de la ley de cannabis -Ley Salomé como se bautizó ese día en este recinto-, que desde esta Legislatura se contemplaron todas las voces, y tuvo mucha participación de los productores, de los usuarios, de las ONG; una ley que llevó con mucho consenso y que hoy lamentablemente no está funcionando”, explicó Abril y detalló: “quisiéramos saber y preguntarle al Ejecutivo sobre el registro, la reglamentación y de la puesta en funcionamiento, sin embargo aún no está reglamentada, razón por la cual ni la agencia, ni el registro, ni nada de lo que está establecido en esta ley se está llevando adelante, sabiendo de la importancia de esta ley y que se suponía que la ley provincial venía a suplir de alguna manera la ley nacional”.

*Defensa Costera:*

Tiempo atrás, la diputada Abril solicitó un pedido de informes por las defensas costeras de Rawson y Comodoro Rivadavia, el cual fue aprobado por los legisladores del Cámara. “Debemos recordar que en este recinto se aprobó Ley de emergencia costera en dos localidades de la provincia, y me parece que debiéramos saber que se cumplió con el plazo, y en esta ley también se pedía que se hicieran evaluaciones para evitar los problemas a futuro, y de esto no hemos obtenido ningún tipo de respuesta”, subrayó la diputada y recordó: “la ley de emergencia costera está vencida y estamos en el marco de una alerta por una nueva marejada en la zona de Rawson, con lo cual quiero dejar constancia que este pedido de informes no está respondido de manera completa”.