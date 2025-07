Ekatherina: la nena comodorense de 2 años que espera un donante de corazón

Anastasia Kravchenko, mamá de la beba Ekatherina que espera un trasplante e corazón en el Hospital Italiano, comentó a ABC Radio por FM Records que “el abrazo solidario que se hizo salió muy lindo y ella sigue internada en terapia hiperintensiva para poder compensarla después de unas noches difíciles que tuvimos”.

“Nos vamos turnando para cuidarla las 24 horas con su papá y su hermanito. Me encontré con muchas madres que nos ayudan”, relató y agregó que “La primera noche fue muy compleja y estuvo al borde del paro cardíaco, hoy se encuentra más estable y va mejorando mientras la mantienen dormida para que no haga mucho esfuerzo. Gracias a Dios hubo mejoría”.

Anastasia expresó que “Me dijeron que Eka tiene que trasplantarse lo antes posible porque no se sabe cuánto más va a aguantar su cuerpo con todas estas recaídas por las insuficiencias cardíacas. Estamos con fe para que salga rápido de este cuadro y pueda llegar ese corazón para el trasplante”.

La mamá sostuvo que “No soy nadie para pedirle nada a una familia que acaba de perder a su hijo, pero es importante que sepan hay familias que estamos esperando para un trasplante para poder seguir viviendo”.

Dándole un mensaje a los padres del posible donante, indicó que “Tienen la posibilidad de preguntarles a los médicos y que van a tener un acompañamiento emocional y psicológico, tienen que saber que no van a estar solos y no tienen que tener miedo de lo que va a suceder”.

Por último, explicó que “Todos los trasplantes tienen que ver con la compatibilidad sanguínea de tamaño, Eka nunca estuvo en un operativo específico y hay que esperar que se den muchas chances que coincidan para poder concretar el trasplante”.